ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.07.2026 08:15 16 Temmuz 2026 08:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.07.2026 08:19 16 Temmuz 2026 08:19
Okuma Okuma:  1 dakika

Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı

Savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen isimlerden 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. 

Soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "vergi usul kanunu'na muhalefet", "dernekler kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla 24 kişi gözaltına alındı.

Emniyete sevk edilenler söz konusu isimlerden biri emniyet işlemleri ardından serbest bırakılırken, 23 kişi ise savcılık işlemleri için İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 

Savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen isimlerden 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Tutuklanan isimler şöyle: “Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay.”

Haluk Levent: İddialar karşısında İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor
Haluk Levent: İddialar karşısında İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor
15 Temmuz 2026
Ahbap Derneği soruşturması: Haluk Levent ve 17 kişi gözaltına alındı
SAVCILIK: BAHİS OYNANDI
Ahbap Derneği soruşturması: Haluk Levent ve 17 kişi gözaltına alındı
13 Temmuz 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
haluk levent ahbap ahbap derneği Ahbap Platformu Ece Güner
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git