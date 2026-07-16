Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "vergi usul kanunu'na muhalefet", "dernekler kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla 24 kişi gözaltına alındı.

Emniyete sevk edilenler söz konusu isimlerden biri emniyet işlemleri ardından serbest bırakılırken, 23 kişi ise savcılık işlemleri için İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen isimlerden 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şöyle: “Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay.”

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(EMK)