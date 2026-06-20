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YT: Yayın Tarihi: 20.06.2026 14:38 20 Haziran 2026 14:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.06.2026 14:43 20 Haziran 2026 14:43
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Halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti

Repertuvarına 50’den fazla il ve ilçeye ait türkü kazandıran sanatçı, 400’e yakın türküyü de notaya alarak kültürel mirasa önemli katkılar sundu.

Yakup Önal
Yakup Önal

Yakup Önal
Görseli Büyüt
Halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti
*Yücel Paşmakçı

Türk halk müziği sanatçısı “Yurttan Sesler Topluluğu”nun kurucularından Yücel Paşmakçı, yaklaşık üç aydır tedavi gördüğü özel bir hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.

Nisan ayı başından bu yana İstanbul Kadıköy Koşuyolu’ndaki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Paşmakçı, Türk halk müziğine yaptığı derlemeler ve arşiv çalışmalarıyla tanınıyordu. Repertuvarına 50’den fazla il ve ilçeye ait türkü kazandıran sanatçı, 400’e yakın türküyü de notaya alarak kültürel mirasa önemli katkılar sundu.

Halk müziğinin hafızasında derin izler bırakan Paşmakçı, “Erik Dalı Gevrektir (Burdur)”, “Bağa girdim bağ budanmış (Şarköy/Tekirdağ)”, “Bir fırtına tuttu bizi deryaya karşı (Selanik)”, “Ekin ektim çöllere (Tokat)”, “Vardım Hint eline kumaş getirdim (Erzurum)” ve “Dramanın içinde yaparlar pazar (Şarköy/Tekirdağ)” gibi birçok eseri derleyerek geniş kitlelere ulaştırdı.

Uzun yıllar yaşamının bir bölümünü geçirdiği Şarköy için ise “Hayatımın bir bölümünü huzur içinde geçirdim; tabiatı ve güzellikleriyle Tanrı’nın lütfu bir belde” ifadelerini kullanmıştı.

Paşmakçı, halk müziğine kazandırdığı eserler ve yetiştirdiği sanatçılarla Türk müzik tarihinde kalıcı bir iz bıraktı. 

(YÖ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yaşam Yücel Paşmakçı
Yakup Önal
Yakup Önal
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Şarköyün Sesi gazetesi yazı işleri müdürü.

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