Şarköy'de sobadan zehirlenen iki kardeşten biri öldü, diğeri yoğun bakımda

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit zehirlenmesinden iki kardeşten biri hayatını kaybetti diğeri hastanenin yoğun bakımında yaşam mücadelesi veriyor.

Şarköy'ün Aşağı Kalamış Mahallesinde birlikte yaşayan zihinsel engelli Ufuk Çevrimkaya (46) ile Mustafa Çevrimkaya (26) akşam yatmak üzereyken sobadan aldıkları kömürü tenekeye koyarak yatak odalarına getirdiği öğrenildi.

Mahalle Muhtarı Hasan Safberrak sabah saatlerinde yeğenlerinin evine gittiğinde her iki kardeşi de yatak odasındaki ayrı iki çekyatta hareketsiz gördü.

Muhtar Safberrak "İki yeğenim de bekar oldukları için birlikte yaşıyorlardı. Sabah evlerine gittiğimde seslendim kapıyı açan olmayınca içeri girdim. Yatak odalarına gittiğimde ikisini de karşılıklı çekyatta hareketsiz yatar şekilde gördüm. 112 Acil’i aradım yardım istedim. Sağlık ekipleri geldi. Yeğenim Ufuk'un öldüğü anlaşıldı. Diğer yeğenim Mustafa Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şu an yoğun bakımda.” dedi.

Savcılığın incelemesinin ardından Ufuk Çevrimkaya’nın cenazesi Adli Tıp’a gönderilirken, Mustafa Çevrimkaya’nın tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma devam ediyor.

5 yılda 655 kişi öldü

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 2020'de İçişleri Bakanlığı’na verdiği soru önergesiyle öğrenildiğine göre 2013 ve 2018 yılları arasında Türkiye'de 108 bin 905 kişi karbonmonoksit zehirlenme nedeniyle tedavi altına alındı.

Makine Mühendisleri Odası'nın aynı tarihlerde açıkladığına göre de 2015-2020 arasında 655 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybetti.

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(YÖ/HA)