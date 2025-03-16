Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Cumhuriyet Meydanında Suriye'deki Alevi katliamı protesto edildi.

Yaklaşık 500 kişinin doldurduğu meydanda Şarköy Alevi Bektaşi Cemevlerini Koruma ve Yaşatma Derneği basın açıklamasında bulundu.

Alevi Dedesi Mert Ali’nin duasının ardından Dernek Kurucu Başkanı Yüksel Toprak kısa bir konuşma yaptı.

Dernek Başkanı Ahmet Göynük, Hacı Bektaş Veli'nin "Bu dünyayı yaşanılır kılan nedir", Yunus Emre'nin "Yaradanı sev yaradandan ötürü" ve Mevla'nın "Kim olursan ol yine gel" sözlerini hatırlattı.

Ardından da "Dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun insan olması yeter' diyen Hacı Bektaşi’nin sözleriyle, öğretileriyle beslenen inanç gruplarına dünyanın gözü önünde soykırım uygulanıyor. Ölümün Alevi’si Sünni’si olmaz. Biz Alevi Bektaşi inancına sahip toplum olarak Suriye'deki mezalimi, katliamı en şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Filistin'deki katliamları, aydınlarımızın, yazarlarımızın katledilmesini kınıyoruz. Biz Atatürk'ün dediği 'Yurtta sulh, cihanda Sulh' sözlerinde olduğu gibi barış ve kardeşlik çağrısını yineliyor, dünyayı bu mezalime soykırıma dur demeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasına katılanlar katliamı alkışlarla protesto etti.

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(HA)