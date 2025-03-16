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HABER
Yayın Tarihi: 16 Mart 2025 15:10
 ~ Son Güncelleme: 16 Mart 2025 15:24
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"Ölümün Alevi'si Sünni'si olmaz"

Şarköy'de Suriye'deki Alevi katliamları protestosu vardı. Alevi Derneği Başkanı Ahmet Göynük "Dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun insan olması yeter' diyen Hacı Bektaşi’nin öğretileriyle yaşayan inanç gruplarına dünyanın gözü önünde soykırım uygulanıyor" dedi.

Yakup Önal
Yakup Önal

Yakup Önal
Görseli Büyüt
"Ölümün Alevi'si Sünni'si olmaz"

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Cumhuriyet Meydanında Suriye'deki Alevi katliamı protesto edildi.

Yaklaşık 500 kişinin doldurduğu meydanda Şarköy Alevi Bektaşi Cemevlerini Koruma ve Yaşatma Derneği basın açıklamasında bulundu.

Alevi Dedesi Mert Ali’nin duasının ardından Dernek Kurucu Başkanı Yüksel Toprak kısa bir konuşma yaptı.

Dernek Başkanı Ahmet Göynük, Hacı Bektaş Veli'nin "Bu dünyayı yaşanılır kılan nedir", Yunus Emre'nin "Yaradanı sev yaradandan ötürü" ve Mevla'nın "Kim olursan ol yine gel" sözlerini hatırlattı.

Ardından da "Dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun insan olması yeter' diyen Hacı Bektaşi’nin sözleriyle, öğretileriyle beslenen inanç gruplarına dünyanın gözü önünde soykırım uygulanıyor. Ölümün Alevi’si Sünni’si olmaz. Biz Alevi Bektaşi inancına sahip toplum olarak Suriye'deki mezalimi, katliamı en şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Filistin'deki katliamları, aydınlarımızın, yazarlarımızın katledilmesini kınıyoruz. Biz Atatürk'ün dediği  'Yurtta sulh, cihanda Sulh' sözlerinde olduğu gibi barış ve kardeşlik çağrısını yineliyor, dünyayı bu mezalime soykırıma dur demeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasına katılanlar katliamı alkışlarla protesto etti.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye
Yakup Önal
Yakup Önal
[email protected] tüm yazıları

Şarköyün Sesi gazetesi yazı işleri müdürü.

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