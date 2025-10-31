Hafızadaki çatlak: Hakan Tosun cinayeti yaygın medyada nasıl yer buldu?

10 Ekim’i 11 Ekim’e bağlayan gece, İstanbul Esenyurt’a bağlı Mehmet Akif Mahallesi’nde darp edilmiş halde bulunan gazeteci Hakan Tosun, kaldırıldığı hastanede 13 Ekim’de hayatını kaybetti. Tosun, özellikle kent ve ekoloji alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan bir gazeteci ve belgeselciydi.

Türkiye’nin gazeteci cinayetleri hafızasına bir isim daha eklendi. Ancak acının anma biçimleri, yine dayanışma zemininde ortak bir hafızaya tutunma çabasıyla sürüyor. Hafızadaki çatlakların büyümesinde, özellikle son dönemde Türkiye’nin gündeminde sıkça yankılanan “Hak, hukuk, adalet” sloganlarının Tosun’un cenaze töreninde de duyulması, özgürlük ve demokrasi mücadelesi açısından anlamlı bir yer tutuyor.

Buna karşın, yaygın medyanın sessizliği, yalnızca bir haber eksikliği değil; Türkiye’de basın özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından derin bir çifte standardın da göstergesi.

Hakan Tosun kimdir?

Medya Radar’ın yayımladığı 20-26 Eylül tarihli tiraj raporuna göre Türkiye’de en çok satan basılı gazeteler şöyle: Sabah, Hürriyet, Sözcü, Milliyet, Posta, Yeni Şafak, Akşam, Takvim, Yeni Akit ve Korkusuz.

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 16 Ekim’de yaptığı iki cümlelik yazılı açıklamasına kadar, Sözcü dışındaki tüm gazetelerde Tosun cinayetiyle ilgili tek haber yer almadı. Sözcü de televizyon ve internet sitesi üzerinden konuyla ilgili gelişmeleri takip etti.

BirGün, Evrensel ve Cumhuriyet gazeteleri ise Hakan Tosun cinayetiyle ilgili gelişmelere sayfalarında yer verdi.

İstanbul ilinde Gazeteci Hakan TOSUN’a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak, olayın tüm yönleriyle araştırılması için iki Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Emniyet Genel Müdürlüğü

Emniyet’in açıklamasının ardından Hürriyet’te Ahmet Hakan imzalı “Rojin ve Hakan” başlıklı bir köşe yazısı 18 Haziran 2025’te yayımlandı.

Hakan Tosun cinayeti, yaygın medyanın internet siteleri ve televizyon kanallarında sınırlı da olsa yer buldu.

Milliyet’te 15 Ekim’de Çiğdem Yılmaz imzalı “Hakan Tosun neden öldürüldü?” başlıklı bir haber yayımlandı; ertesi gün de Emniyet’in açıklamasına yer verildi.

NTV’de 14 Ekim’de “Gazeteci Hakan Tosun dövülerek öldürüldü” haberi yayımlanırken, 15 ve 16 Ekim’de de kamera görüntülerini şüphelilere veren dükkan sahibi gözaltına alınması ve Emniyet açıklaması haberleştirildi. NTV, Tosun’un 16 Ekim’de Nurtepe Cemevi’nde gerçekleştirilen cenaze törenini de yerinde takip etti.

Habertürk 14 Ekim’de “Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti” başlıklı bir haber yayımladı. Aynı gün, Mustafa Şekeroğlu imzalı “Gazeteci Hakan Tosun'a saldırı görüntüleri ortaya çıktı” bir haber daha paylaşıldı. Habertürk TV’den Mesut Yar da sabah programında Tosun cinayetine yer verdi.

CNN Türk’te ise 16 Ekim’de “Gazeteci Hakan Tosun nasıl öldürüldü? Kamera görüntüleri ortaya çıktı! İşte dakika dakika tüm detaylar...” başlıklı bir haber hem internet sitesi hem de televizyonda yayınlandı.

Haber Global, A Haber ve TGRT Haber sadece Emniyet açıklamasına yer verirken; Anadolu Ajansı ve TRT Haber gibi resmî yayın organlarında konuyla ilgili hiçbir haber yer almadı.

