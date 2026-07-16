Görevden uzaklaştırılan Güner suçlamaları reddetti: “Hiçbir çıkar ilişkim yoktur”

*Güner, kendisine rüşvet veya örgüt kurma konusunda hiçbir somut iddia yöneltilmediğini, basında yer alan gizli tanık iddiasının soyut olduğunu ifade ederek suçlamaları reddetti. Vatandaşlara karşı mahcup olacak hiçbir işlemi olmadığını vurgulayarak desteklerinden dolayı teşekkür etti.

*İhale yetkilisi tarafından fiyatın yüksekliği nedeniyle iptal edilen ihalenin, sonraki ihalede aylık 4,5 milyon TL daha düşük bedelle sonuçlandığını ve bu kararın Kamu İhale Kurulu ve Danıştay tarafından da onaylandığını belirtti.

Tutuklanmasının ardından Çankaya Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner, Çankayalılara yönelik paylaştığı mesajında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Sizlere karşı mahcup olacak hiçbir iş ve işlemim olmadı, olamazdı da" dedi.

Güner, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Güner’in açıklaması şöyle:

"Sevgili Çankayalılar, kıymetli yurttaşlarım, evimde arama yapıldığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla geldiğim Ankara'mızda, dört günlük gözaltı süreci sonunda dün akşam saatlerinde tutuklandım. Alnım açık, başım dik olarak geldiğim Sincan'da; hukuken ve vicdanen gönül rahatlığıyla size sesleniyorum. Çünkü sizlere karşı mahcup olacak hiçbir iş ve işlemim olmadı, olamazdı da. Önce Emniyette ve sonra Savcılıkta detaylı ifade verdiğimiz üzere, 2024 yılında, iptal edilen bir araç kiralama ihalesinin iptal sebepleri sorulmakta, bu iptal nedeniyle ihaleye fesat suçundan yargılanmaktayım.

Söz konusu ihale yaklaşık maliyete çok yakın şekilde yüzde 0,7 kırım oranıyla, aylık 26 milyon 380 bin TL bedelle sonuçlanmış ve bu nedenle ihale yetkilisi tarafından Kamu İhale Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca iptal edilmiş, iptal edilen o ihaleye geçerli teklif sunan herkes bir sonraki ihaleye de davet edilmiş ve bir sonraki ihale 21 milyon 950 bin TL bedelle sonuçlanmıştır. Dolayısıyla belediyenin aylık 4 milyon 500 bin TL'den fazla ödemesi önlenmiştir. Ayrıca bu ihale belediye ihale yetkilisi dışında Kamu İhale Kurulu tarafından da iptal edilmiştir. İptal edilen ihaleyi kazanan firma sonraki ihaleye davet edilmesine rağmen kendisi katılmamış, hem belediye hem KİK aleyhine idari yargıya başvurmuş, açtığı davalar reddedilerek Danıştay tarafından onanmıştır.

“Buna rağmen hakkımızda maksatlı ve kötü niyetli şekilde şikayette bulunmuştur. Yani, Kamu İhale Kurulu'nun kendisinin de iptal ettiği, belediyemiz ihale yetkilisinin ise fiyatın yüksekliği ve yaklaşık maliyete yakınlığı sebebiyle iptal ettiği, gerçekten de sonraki ihalelerin aylık 4-5 milyon TL daha düşük bedelle sonuçlandığı, yani Çankayalıların hakkının hukukunun korunduğu, kamu yararı olan bir yasal işlem, üstelik de Danıştay onayından geçmesine karşın bugün tutuklama sebebim yapılmıştır. Bütün bu soruşturma süreci çalışma arkadaşlarımızın almış olduğu bu kararın doğruluğunu göstermiştir.

Emniyet ve Savcılıkta bana rüşvet aldığıma ya da örgüt kurduğuma ilişkin hiçbir somut iddia ve soru dahi yöneltilmemiştir. Basında yer verilen gizli tanık iddiası ise tamamen soyut kanaat niteliğinde, birkaç cümleden ibaret olup hiçbir somut gizli tanık ifadesi bile yoktur. Hiçbir firma yetkilisini tanımadığım gibi hiçbir çıkar ilişkim de yoktur. Tüm bu süreçte sizlerin bana verdiği destekten, güveninizden ve tanıdığım/tanımadığım herkesin dayanışma duygularından dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız olmadığını ve çok yakında güzel günlerde tekrar buluşacağımızı bilmenizi istiyorum."

(EMK)