Çankaya Belediyesi’ne polis operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Ankara’da CHP yönetimindeki Çankaya Belediyesi’ne sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre, polis ekipleri, belediye binasındaki çeşitli birimlerde arama başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, binadaki arama ve incelemelerin ise devam ettiği bildirildi.

Çankaya Belediyesi’ne operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı olduğu belirtiliyor / Ankara #Canlı https://t.co/mOFyYumbPt — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) July 11, 2026

Operasyonun gerekçesine ve gözaltına alınan kişilere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı Hüseyin Can Güner, 367 bin 636 oy ve yüzde 65,4 oy oranıyla Çankaya Belediye Başkanı seçilmişti.

CHP Ankara İl Örgütü’nden çağrı

Özgür Özel yönetimine ait “Özgür Ankara İl Örgütü”, X hesabından yaptığı paylaşımda, partilileri ve Ankaralıları Çankaya Belediyesi önünde dayanışmaya çağırdı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankaya’mızın Belediye Başkanlığına hukuksuz bir operasyon düzenlenmektedir. Tüm partililerimizi ve Ankaralı yurttaşlarımızı Çankaya Belediyemizin önüne dayanışmaya davet ediyoruz.

(VC)