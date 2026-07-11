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YT: Yayın Tarihi: 11.07.2026 08:00 11 Temmuz 2026 08:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.07.2026 08:13 11 Temmuz 2026 08:13
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Çankaya Belediyesi’ne polis operasyonu: Çok sayıda gözaltı

CHP’li Çankaya Belediyesi’ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında belediye binasındaki aramaların sürdüğü bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çankaya Belediyesi’ne polis operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Fotoğraf: ANKA
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Ankara’da CHP yönetimindeki Çankaya Belediyesi’ne sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre, polis ekipleri, belediye binasındaki çeşitli birimlerde arama başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, binadaki arama ve incelemelerin ise devam ettiği bildirildi.

Operasyonun gerekçesine ve gözaltına alınan kişilere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı Hüseyin Can Güner, 367 bin 636 oy ve yüzde 65,4 oy oranıyla Çankaya Belediye Başkanı seçilmişti.

CHP Ankara İl Örgütü’nden çağrı

Özgür Özel yönetimine ait “Özgür Ankara İl Örgütü”, X hesabından yaptığı paylaşımda, partilileri ve Ankaralıları Çankaya Belediyesi önünde dayanışmaya çağırdı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankaya’mızın Belediye Başkanlığına hukuksuz bir operasyon düzenlenmektedir.

Tüm partililerimizi ve Ankaralı yurttaşlarımızı Çankaya Belediyemizin önüne dayanışmaya davet ediyoruz.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
CHP'li belediyelere operasyon çankaya belediyesi
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