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YT: Yayın Tarihi: 15.07.2026 17:05 15 Temmuz 2026 17:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.07.2026 17:10 15 Temmuz 2026 17:10
Okuma Okuma:  1 dakika

Tutuklanan belediye başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tutuklanan belediye başkanı görevden alındı
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Yolsuzluk iddiası ile gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İçişleri Bakanlığı tarafından  bugün görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 15 Temmuz 2026 tarih ve 2026/458 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

(Mİ)

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