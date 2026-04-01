ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.04.2026 11:12 1 Nisan 2026 11:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.04.2026 13:36 1 Nisan 2026 13:36
Okuma Okuma:  3 dakika

CHP’li Çankaya Belediyesi’nin etkinliğinde hayvan aktivistlerine müdahale

Ankara barınaklarındaki hayvan ölümlerini protesto eden hak savunucularının önü kesildi ve tartışmanın büyümesi üzerine hak savuncuları darbedildi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Çankaya Belediyesi’nin seçimlerin ikinci yılı kapsamında dün (31 Mart) belediye önünde düzenlediği “Hesap veriyoruz” etkinliğinde hayvan hakları savunucularına müdahale edildi.

Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi’nin çağrısıyla etkinlikte bir araya gelen ve Ankara’daki belediye barınaklarında ölen hayvanlara ilişkin Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’e soru sormak isteyen aktivistlerin önü, CHP’liler tarafından flamalarla kesildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, tartışmanın büyümesi üzerine hak savunucuları CHP’liler tarafından darbedildi.

“Hüseyin Can hesap ver, bugün kaç köpek hapsettin?”

Saldırının ardından aktivistler, polis müdahalesiyle belediye önünden uzaklaştırıldı. Daha sonra Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen grup, burada basın açıklaması yaptı.

Açıklama sırasında sık sık “Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük”, “Barınakta hayat yok, sokaklarda olacak”, “Hüseyin Can hesap ver, bugün kaç köpek hapsettin?” sloganları atıldı.

Burada konuşan inisiyatif üyesi Güliz Gündüz, Ankara’daki belediye barınaklarında 17 bin 790 hayvanın öldüğünü söyledi. Gündüz, “Hesap vereceğiz dediniz, hesap verme şekliniz bizi darbetmek oldu. Bunun hesabını biz soracağız. Mahallelerimize sizi sokmayacağız ve bütün hayvanların yanındayız. Hayvanlar barınaklarda değil, özgür yaşayacak,” dedi.

Gündüz, hayvanlara yönelik toplama politikalarına ve ölümlere karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
çankaya belediyesi sokaktaki köpekler barınaktaki hayvanlar Hüseyin Can Güner Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git