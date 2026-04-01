CHP’li Çankaya Belediyesi’nin etkinliğinde hayvan aktivistlerine müdahale

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Çankaya Belediyesi’nin seçimlerin ikinci yılı kapsamında dün (31 Mart) belediye önünde düzenlediği “Hesap veriyoruz” etkinliğinde hayvan hakları savunucularına müdahale edildi.

Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi’nin çağrısıyla etkinlikte bir araya gelen ve Ankara’daki belediye barınaklarında ölen hayvanlara ilişkin Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’e soru sormak isteyen aktivistlerin önü, CHP’liler tarafından flamalarla kesildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, tartışmanın büyümesi üzerine hak savunucuları CHP’liler tarafından darbedildi.

Saldırının ardından aktivistler, polis müdahalesiyle belediye önünden uzaklaştırıldı. Daha sonra Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen grup, burada basın açıklaması yaptı.

Açıklama sırasında sık sık “Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük”, “Barınakta hayat yok, sokaklarda olacak”, “Hüseyin Can hesap ver, bugün kaç köpek hapsettin?” sloganları atıldı.

Burada konuşan inisiyatif üyesi Güliz Gündüz, Ankara’daki belediye barınaklarında 17 bin 790 hayvanın öldüğünü söyledi. Gündüz, “Hesap vereceğiz dediniz, hesap verme şekliniz bizi darbetmek oldu. Bunun hesabını biz soracağız. Mahallelerimize sizi sokmayacağız ve bütün hayvanların yanındayız. Hayvanlar barınaklarda değil, özgür yaşayacak,” dedi.

Gündüz, hayvanlara yönelik toplama politikalarına ve ölümlere karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. (TY)