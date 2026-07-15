Özel: Şimdilik 'Yeni Parti' diyelim

CHP lideri Özgür Özel, katıldığı bir programda yeni parti çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Yeni parti çalışmalarına ilişkin “Temmuz sonu-Ağustos başı resmi adımlar atılacak” diyen Özel, "mutlak butlan" kararıyla CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun cemaatle ilişkilendirme iddialarına da yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin konuşan Özel, “FETÖ’cülerin saldırısına uğramış birisine bu çamur yapışmaz” dedi. Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ’nün Özgür Özel ve arkadaşlarını desteklediğini mi düşünüyorsunuz?” sorusuna atıfla konuşan Özel, “Kemal Bey bayramlaşmada topladıkları kalabalığa hitap ederken bir FETÖ iması yaptı. Cevabı Balyoz mağduru, Ergenekon, askeri casusluk mağdurları ‘Herkese FETÖ’cü diyebilirsiniz ama Özgür Özel ve arkadaşlarına diyemezsiniz. FETÖ’nün en acımasız günlerinde yanımızda onlar duruyordu’ diye verdiler. Yıllarca AK Parti de aynı ithamı Kemal Bey’e yöneltiyordu. Şimdi Kemal Bey yıllarca kendisine yapılan bu ithamı bana mı yapacak? Olacak şey mi? Darbe gecesi net duran, darbeden sonraki süreçte de FETÖ’cülerin hedefi olan, FETÖ’cülerin saldırısına uğramış birisine bu attıkları çamur yapışmaz. Biz teflonuz, bizde durmaz. Üstüne yapışan varsa kendini sorgulasın" ifadelerini kullandı.

'Kurultayı yapmıyorlar'

Yeni parti kurulması sürecine ilişkin soruları da yanıtlayan Özel, “Götürdüğümüz imzalara rağmen kurultayı yapmıyorlar. Mahkeme ve Yargıtay süreci var. Parti Meclisi’nin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılmasıyla ilgili süreç var. Bunlar 10-15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayıp karar vereceğiz. Seçilmiş il başkanlarımla konuşacağım” diye konuştu.

Kendisine yakın bir grup partilinin yeni parti kurulumu, başka bir grubun ise mevcut bir partinin hazırda bulundurulması konusunda çalıştığını belirten Özel, “Tüzük yazılıyor, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adımlar atılır” ifadelerine yer verdi.

Yeni partinin isminin belli olup olmadığı sorusuna ise Özel, şu yanıtı verdi: “İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Şimdilik ‘Yeni Parti’ diyelim. Yani isim olana kadar yeni parti diyelim.”

Mahkemeye başvuru

Özgür Özel yönetimi bugün Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’ne olağanüstü kurultay talebi için başvurdu. Başvuruya ilişkin kamuoyuyla paylaşılan bilgi notunda, CHP kurultay delegelerinden 833'ünün, parti içi demokratik meşruiyetin yeniden tesis edilmesi amacıyla noter onaylı ortak gündemli olağanüstü kurultay talebinde bulunduğu belirtildi.

Türk Medeni Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtilen açıklamada, isimleri daha sonra bildirilecek üç kurultay delegesinin olağanüstü kurultayı toplamak üzere "çağrı heyeti" olarak görevlendirilmesinin talep edildiği kaydedildi.

(Mİ)