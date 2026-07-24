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YT: Yayın Tarihi: 24.07.2026 08:29 24 Temmuz 2026 08:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.07.2026 08:36 24 Temmuz 2026 08:36
Okuma Okuma:  1 dakika

115 maden sahası ihaleye çıkarılacak

İhaleye katılmak isteyen adayların, belirlenen taban bedelin en az yüzde 20’si oranında teminat yatırması şart koşuluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
115 maden sahası ihaleye çıkarılacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 115 maden sahasını ihaleye çıkaracak. Karar Resmi Gazete'd yayımlandı. 

İhaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak. Başvurular, ilan edilen tarihte saat 09.00 ile 09.30 arasında MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’ndaki ihale komisyonuna elden teslim edilecek. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İhaleye katılmak isteyen adayların, belirlenen taban bedelin en az yüzde 20’si oranında teminat yatırması şart koşuluyor. Taban fiyatın altında kalan teklifler ise doğrudan elenerek açık artırmaya dahil edilmeyecek.

Talep görmeyen maden sahalarının ilerleyen süreçte yeniden ihaleye çıkarılacağı belirtilirken; kazanan tarafların ihale bedeli ve ek giderleri yasal sürede ödememesi durumunda ihale hakları iptal edilecek ve yatırdıkları teminatlar idareye irat kaydedilecek.

Ayrıca, ihale sürecini başarıyla tamamlayan işletmecilerin ruhsat alabilmek için gerekli tüm yükümlülükleri bir yıl içinde yerine getirmesi gerekiyor. Bu süre zarfında şartları sağlamayanların hem ruhsat hakları feshedilecek hem de yapmış oldukları ödemeler geri iade edilmeyecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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