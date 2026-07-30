Yaşı büyütülerek müebbet verilen mahpusun yeniden yargılanma talebine ret

Bitlis’te 2009 yılında gözaltına alındıktan sonra yaşının büyütüldüğü ve "suça sürüklenen çocuk" statüsünden çıkarılarak ağır cezada müebbet hapse mahkum edildiği belirtilen Emrah Bayram’ın yeniden yargılanma talepli başvurusu reddedildi.

Bayram’ın avukatı Derya Yıldırım tarafından Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan başvuruya ilişkin karar açıklandı.

Mezopotamya Ajansı’ndan Berivan Altan’ın haberine göre, Savcılık mütalaası doğrultusunda hareket eden mahkeme, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun (CMK) 311. maddesinde düzenlenen "yargılamanın yenilenmesi" şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Kararda, geçmişte Bitlis Devlet Hastanesi ile Adli Tıp Kurumu (ATK) 2. İhtisas Dairesi’nden alınan raporlar esas alındı. Savunma tarafının karara karşı Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunacağı öğrenildi.

1994 doğumlu Emrah Bayram, 27 Eylül 2009’da Bitlis’in merkeze bağlı Kayalıbağ (Lêrd) köyü kırsalındaki çatışmanın ardından HPG üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetin talebi doğrultusunda Bitlis Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Bayram hakkında, henüz çocuk yaşta olmasına rağmen 22 yaşında olduğuna dair sağlık raporu düzenlendi.

Avukatların hastane raporuna itiraz etmesi üzerine dosya inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderildi.

ATK’nin hastane raporu üzerinden kesin bir yaş tayini yapılmasının teknik olarak zor olduğunu bildirmesine rağmen, yargılamayı yürüten Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi Bayram’ın doğum tarihini 1987 olarak değiştirdi.

Yargılamayı Çocuk Mahkemesi yerine Ağır Ceza Mahkemesi bünyesinde sürdüren mahkeme heyeti, Bayram’a "ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet, ayrıca 10 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Mahkumiyet kararı 26 Nisan 2013 tarihinde Yargıtay tarafından onandı.

Süreç devam ederken, kararda imzası bulunan Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, üye hakimi ve duruşma savcısı, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından HSK tarafından yürütülen "FETÖ" soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildi.

Avukatlar, bu durumu ve Patnos Devlet Hastanesi’nden alınan yeni kemik yaşı raporunu gerekçe göstererek nüfus tescili ve yargılamanın yenilenmesi adımlarını attı. Ancak ceza mahkemesi kararlarının kesin hüküm teşkil etmesi nedeniyle Hukuk Mahkemeleri talebi reddetti ve bu karar 13 Mart 2026'da istinaf aşamasında da onandı.

Ayrıca avukatlar, 3 Haziran'da adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunurken; 23 Haziran'da ise hem yaş tespiti çelişkileri hem de kararda imzası bulunan yargı mensuplarının ihraç edilmiş olmasını dayanak göstererek Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden yargılama dilekçesi verdi.