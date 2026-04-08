Genç LGBTİ+ Derneği davasının ilk duruşması görüldü

Genç LGBTİ+ Derneği’nin önceki dönem yönetim ve denetim kurullarında yer alan 11 hak savunucusunun, derneğin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar üzerinden “müstehcenlik” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmayı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Türkiye İşçi Partisi (TİP) temsilcileri, İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyeleri ile İnsan Hakları Merkezi ve diğer ilgili yönetim kurulu üyeleri takip etti.

Sivil toplum temsilcilerinden 17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Adalet İçin Hukukçular, Af Örgütü, Barış İçin LGBTİ+, Kaos GL, Lambda İstanbul, Mülteci-Der, SPoD, TİHV, ÜniKuir ve diğer birçok dernek temsilcisi de duruşmada hazır bulundu.

Genç LGBTİ+ Derneği “müstehcenlik” iddiasıyla kapatıldı

Hak savunucularının savunmaları

Duruşmada haklarında dava açılan hak savunucuları, söz konusu paylaşımların suç değil, dernek faaliyetleri ve temel haklar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bir hak savunucusu “Burada yargılanan eylemler değil, varoluşumuzdur,” dedi. Derneğin insan hakları ve LGBTİ+ hakları alanında, özellikle ayrımcılığa uğrayan gençlere destek verdiği ve paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğu belirtildi.

Savunmalarda Genç LGBTİ+ Derneği’nin tüzüğüne uygun faaliyet yürüttüğü, sergi ve etkinliklerin derneğin amaçlarıyla bağlantılı olduğu ve uzun süredir resmi süreçlerden geçtiği vurgulandı.

Hakim ve avukatların değerlendirmeleri

ÜniKuir’de yer alan habere göre, hakim, hak savunucularına dernekte karar alma süreçleri ve sosyal medya paylaşımları hakkında sorular yöneltti.

Avukat İrem Revşen Yıldız, derneğin 2016’da gençlerin barınma, eğitim ve ayrımcılıkla mücadele ihtiyaçları doğrultusunda kurulduğunu anlattı ve sürecin LGBTİ+ derneklerine yönelik idari ve bürokratik taciz boyutuna dikkat çekti.

Avukat Sena Yazıbağlı ise davanın, “rahatsızlık” temelinde açıldığını ve LGBTİ+ görünürlüğünü hedef aldığını belirterek Genç LGBTİ+ Derneği’nin uzun süredir hak mücadelesi içinde yer aldığına dikkat çekti.

Yazıbağlı, savunmasının sonunda, “Toplanmadığını düşündüğüm bir delil vardı, onu da yanımda getirdim,” diyerek LGBTİ+ bayrağını açtı. Bayrağın LGBTİ+’ları simgeleyen bir sembol olduğunu belirten Yazıbağlı, birazdan dışarıda yapılacak basın açıklamasında da bu bayrak nedeniyle müdahale riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Mahkeme, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için çeşitli kurumlardan bilgi ve belge talep ederek davayı 14 Ekim 2026 tarihine bıraktı.

