LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:59 18 Aralık 2025 14:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 15:01 18 Aralık 2025 15:01
Okuma Okuma:  2 dakika

BM Raportörü’nden Genç LGBTİ+ Derneği’nin kapatılmasına tepki

BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, Türkiye’ye derneğin barışçıl insan hakları faaliyetlerini sürdürmesine izin verme çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

BM Raportörü’nden Genç LGBTİ+ Derneği’nin kapatılmasına tepki
Fotoğraf: Mary Lawlor'un X hesabı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, İzmir’deki Genç LGBTİ+ Derneği’nin kapatılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Lawlor, Türkiye Cumhuriyeti BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği’ni etiketlediği açıklamasında şöyle dedi:

“İzmir’de faaliyet yürüten Genç LGBTİ+ Derneği’nin ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla kapatıldığına dair, son 25 yılda bir LGBTİ+ hakları örgütü hakkında verilen ilk mahkeme kararı olması bakımından son derece kaygı verici bir haber aldım. Türkiye’deki yetkilileri, derneğin barışçıl insan hakları savunuculuğu faaliyetlerini sürdürmesine izin vermeye güçlü biçimde çağırıyorum.”

Genç LGBTİ+ Derneği “müstehcenlik” iddiasıyla kapatıldı
Genç LGBTİ+ Derneği “müstehcenlik” iddiasıyla kapatıldı
12 Aralık 2025

Ne olmuştu?

İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 11 Aralık 2025’te Genç LGBTİ+ Derneği’nin kapatılmasına karar verdi. Karar, aynı gün gerekçesiyle birlikte UYAP’a girildi.

Derneğin kapatılma sürecinin başlangıcı 2024 yılına uzanıyor. Denetçiler, daha önce denetlenmiş olmasına rağmen derneğin sosyal medya paylaşımlarını geriye dönük olarak inceledi. COVID-19 döneminde paylaşılan çevrimiçi bir sergide yer alan beş illüstrasyon “müstehcenlik” iddiasıyla raporlandı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Savcılık bu rapor üzerine derneğin kapatılması talebiyle dava açtı.

Kapatma davası devam ederken, paylaşımların müstehcenlik içermediğine dair takipsizlik kararı verildi ve karar kesinleşti.

Buna rağmen kapatma kararının, söz konusu illüstrasyonlara ilişkin değerlendirmeler ile son yıllarda Dernekler Kanunu kapsamında yürütülen idari denetimlere dayandığı iddia edildi. (TY)

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor Genç LGBTİ+ Derneği müstehcenlik insan hakları Birleşmiş Milletler
