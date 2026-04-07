LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 07.04.2026 16:16 7 Nisan 2026 16:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.04.2026 16:28 7 Nisan 2026 16:28
Okuma Okuma:  2 dakika

Genç LGBTİ+ Derneği’nin 11 üyesi yarın hâkim karşısına çıkacak

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Araştırma Direktör Yardımcısı: “Bu dava, Türkiye yetkililerinin gitgide daha da LGBTİ+ karşıtı hâle gelen yaklaşımlarının bir parçası.”

BİA Haber Merkezi

Genç LGBTİ+ Derneği’nin yönetim ve denetim kurullarının üyeleri olan, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Eski Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Dikmen’in de bulunduğu 11 kişi hakkındaki davanın ilk duruşması yarın (8 Nisan) İzmir’de görülecek.

Uluslararası Af Örgütü duruşma öncesinde yayımladığı açıklamada, bu davanın LGBTİ+ örgütlerine ve destekçilerine yönelik dikkatle tasarlanmış bir taciz stratejisinin parçası olduğunu belirtti.

İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, aralık ayında, 2024’te hazırlanan bir denetleme raporuna dayanarak, Genç LGBTİ+ Derneği’nin 2019 ile 2022 yılları arasında sosyal medya hesaplarından paylaşılan beş çiziminin “müstehcenlik” suçu oluşturduğu gerekçesiyle, derneğin feshedilmesine hükmetti. Kapatma davası devam ederken, Ekim 2025’te, derneğin yönetim ve denetim kurullarında yer alan 11 kişi hakkında, Dernekler Kanunu’nun ihlal edildiği gerekçesiyle ceza davası açıldı. Hak savunucuları, suçlu bulunmaları hâlinde 3 yıla kadar hapis cezası alabilir.

“Temelsiz suçlamalar düşürülmeli”

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Araştırma Direktör Yardımcısı Esther Major, “Bu temelsiz davanın en başından burada adı geçen insan hakları savunucularına karşı açılmış olması şaşkınlık verici. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bilişim Suçları Bürosu tarafından yürütülen ilk soruşturmanın Ağustos 2025’te, paylaşımların müstehcenlik suçu oluşturmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlanmasına rağmen, yetkililer önce bu etkin LGBTİ+ hakları örgütünü kapattı, şimdi de yönetim ve denetim kurullarında yer alan kişilerin özgürlüğünü tehdit ediyor,” dedi.

Major, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu dava, Türkiye yetkililerinin LGBTİ+ topluluğuna yönelik devam eden baskılar kapsamında uyguladıkları, gitgide daha da LGBTİ+ karşıtı hâle gelen yaklaşımlarının bir parçası. Yetkililer, ailevi değerleri koruma bahanesiyle yargı sistemini insanların örgütlenme özgürlüğünü hedef almak ve LGBTİ+ hakları savunucularını kriminalize etmek için kullanıyor. Kerem Dikmen ve diğer üst kurul üyeleri hakkındaki temelsiz suçlamalar düşürülmeli.” 

Ne olmuştu?

Facebook ve Instagram’da paylaşılan çizimler öpüşen figürleri gösteriyor, belli ölçüde çıplaklık tasvir eden üç renkli resmi kapsıyordu.

11 Aralık 2025 tarihinde İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Genç LGBTİ+ Derneği’nin 2019, 2020 ve 2022 yıllarında paylaştığı beş görselin “müstehcenlik” suçu oluşturduğuna ve “toplumunun bireylerini lezbiyen, gey, biseksüel, travesti veya transseksüelliğe özendirici ve teşvik edici davranışlara yönlendirebileceğine” hükmetti. Mahkeme, derneğin ne “toplumun ahlaki değerlerine” ne de “Anayasanın ‘Aile, Türk toplumunun temelidir’ diye belirten 41. Maddesine” uyduğunun değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Genç LGBTİ+ Derneği karara ilişkin temyiz başvurusunda bulundu.

Bu hukuk davalarına ek olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bilişim Suçları Bürosu, Emirhan Şaşmaz, Kerem Dikmen ve derneğin yönetim ve denetim kurullarının üyeleri olan diğer 9 kişi hakkında Dernekler Kanunu uyarınca ceza davası da açtı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Genç LGBT+ Derneği kerem dikmen müstehcenlik
ilgili haberler
BM Raportörü’nden Genç LGBTİ+ Derneği’nin kapatılmasına tepki
18 Aralık 2025
/haber/bm-raportorunden-genc-lgbti-derneginin-kapatilmasina-tepki-314658
LGBTİ+ derneklerinden ortak açıklama: Genç LGBTİ+ Derneği kapatılamaz
13 Aralık 2025
/haber/lgbti-derneklerinden-ortak-aciklama-genc-lgbti-dernegi-kapatilamaz-314487
Genç LGBTİ+ Derneği “müstehcenlik” iddiasıyla kapatıldı
12 Aralık 2025
/haber/genc-lgbti-dernegi-mustehcenlik-iddiasiyla-kapatildi-314467
