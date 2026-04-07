Genç LGBTİ+ Derneği’nin 11 üyesi yarın hâkim karşısına çıkacak

Genç LGBTİ+ Derneği’nin yönetim ve denetim kurullarının üyeleri olan, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Eski Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Dikmen’in de bulunduğu 11 kişi hakkındaki davanın ilk duruşması yarın (8 Nisan) İzmir’de görülecek.

Uluslararası Af Örgütü duruşma öncesinde yayımladığı açıklamada, bu davanın LGBTİ+ örgütlerine ve destekçilerine yönelik dikkatle tasarlanmış bir taciz stratejisinin parçası olduğunu belirtti.

İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, aralık ayında, 2024’te hazırlanan bir denetleme raporuna dayanarak, Genç LGBTİ+ Derneği’nin 2019 ile 2022 yılları arasında sosyal medya hesaplarından paylaşılan beş çiziminin “ müstehcenlik ” suçu oluşturduğu gerekçesiyle, derneğin feshedilmesine hükmetti. Kapatma davası devam ederken, Ekim 2025’te, derneğin yönetim ve denetim kurullarında yer alan 11 kişi hakkında, Dernekler Kanunu’nun ihlal edildiği gerekçesiyle ceza davası açıldı. Hak savunucuları, suçlu bulunmaları hâlinde 3 yıla kadar hapis cezası alabilir.

“Temelsiz suçlamalar düşürülmeli”

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Araştırma Direktör Yardımcısı Esther Major, “Bu temelsiz davanın en başından burada adı geçen insan hakları savunucularına karşı açılmış olması şaşkınlık verici. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bilişim Suçları Bürosu tarafından yürütülen ilk soruşturmanın Ağustos 2025’te, paylaşımların müstehcenlik suçu oluşturmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlanmasına rağmen, yetkililer önce bu etkin LGBTİ+ hakları örgütünü kapattı, şimdi de yönetim ve denetim kurullarında yer alan kişilerin özgürlüğünü tehdit ediyor,” dedi.

Major, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu dava, Türkiye yetkililerinin LGBTİ+ topluluğuna yönelik devam eden baskılar kapsamında uyguladıkları, gitgide daha da LGBTİ+ karşıtı hâle gelen yaklaşımlarının bir parçası. Yetkililer, ailevi değerleri koruma bahanesiyle yargı sistemini insanların örgütlenme özgürlüğünü hedef almak ve LGBTİ+ hakları savunucularını kriminalize etmek için kullanıyor. Kerem Dikmen ve diğer üst kurul üyeleri hakkındaki temelsiz suçlamalar düşürülmeli.”