Genç LGBTİ+ Derneği’nin 11 üyesi yarın hâkim karşısına çıkacak

Genç LGBTİ+ Derneği’nin yönetim ve denetim kurullarının üyeleri olan, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Eski Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Dikmen’in de bulunduğu 11 kişi hakkındaki davanın ilk duruşması yarın (8 Nisan) İzmir’de görülecek.
Uluslararası Af Örgütü duruşma öncesinde yayımladığı açıklamada, bu davanın LGBTİ+ örgütlerine ve destekçilerine yönelik dikkatle tasarlanmış bir taciz stratejisinin parçası olduğunu belirtti.
“Temelsiz suçlamalar düşürülmeli”
Uluslararası Af Örgütü Avrupa Araştırma Direktör Yardımcısı Esther Major, “Bu temelsiz davanın en başından burada adı geçen insan hakları savunucularına karşı açılmış olması şaşkınlık verici. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bilişim Suçları Bürosu tarafından yürütülen ilk soruşturmanın Ağustos 2025’te, paylaşımların müstehcenlik suçu oluşturmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlanmasına rağmen, yetkililer önce bu etkin LGBTİ+ hakları örgütünü kapattı, şimdi de yönetim ve denetim kurullarında yer alan kişilerin özgürlüğünü tehdit ediyor,” dedi.
Major, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu dava, Türkiye yetkililerinin LGBTİ+ topluluğuna yönelik devam eden baskılar kapsamında uyguladıkları, gitgide daha da LGBTİ+ karşıtı hâle gelen yaklaşımlarının bir parçası. Yetkililer, ailevi değerleri koruma bahanesiyle yargı sistemini insanların örgütlenme özgürlüğünü hedef almak ve LGBTİ+ hakları savunucularını kriminalize etmek için kullanıyor. Kerem Dikmen ve diğer üst kurul üyeleri hakkındaki temelsiz suçlamalar düşürülmeli.”
Ne olmuştu?
Facebook ve Instagram’da paylaşılan çizimler öpüşen figürleri gösteriyor, belli ölçüde çıplaklık tasvir eden üç renkli resmi kapsıyordu.
11 Aralık 2025 tarihinde İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Genç LGBTİ+ Derneği’nin 2019, 2020 ve 2022 yıllarında paylaştığı beş görselin “müstehcenlik” suçu oluşturduğuna ve “toplumunun bireylerini lezbiyen, gey, biseksüel, travesti veya transseksüelliğe özendirici ve teşvik edici davranışlara yönlendirebileceğine” hükmetti. Mahkeme, derneğin ne “toplumun ahlaki değerlerine” ne de “Anayasanın ‘Aile, Türk toplumunun temelidir’ diye belirten 41. Maddesine” uyduğunun değerlendirilemeyeceğini belirtti.
Genç LGBTİ+ Derneği karara ilişkin temyiz başvurusunda bulundu.
Bu hukuk davalarına ek olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bilişim Suçları Bürosu, Emirhan Şaşmaz, Kerem Dikmen ve derneğin yönetim ve denetim kurullarının üyeleri olan diğer 9 kişi hakkında Dernekler Kanunu uyarınca ceza davası da açtı. (TY)