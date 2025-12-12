Genç LGBTİ+ Derneği “müstehcenlik” iddiasıyla kapatıldı

İzmir’de faaliyet gösteren Genç LGBTİ+ Derneği, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “müstehcenlik” iddiasıyla kapatıldı.

KAOS GL'nin haberine göre, 2024’te LGBTİ+ derneklerini hedef alan denetimlerde derneğin sosyal medya hesapları geriye dönük olarak incelendi. Sosyal medyadaki paylaşımlar, denetim raporunda “müstehcenlik” sayıldı.

Denetim raporunun savcılığa iletilmesinin üzerine dernek aleyhine şubat ayında müstehcenlik soruşturması başlatıldı. Müstehcenlik gerekçesiyle açılan soruşturmada takipsizlik kararı ağustos ayında kesinleşti.

Gerekçe: “Özendirmek ve teşvik etmek”

Derneğe müstehcenlik soruşturması ile beraber kapatma davası da açıldı.

Kapatma davasında savcılık, sosyal medya paylaşımlarının ahlaki değerlere ve Anayasa’nın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı maddesine aykırı olduğu öne sürdü:

“Müstehcen görüntülerin yayınlandığı söz konusu paylaşımların çok kişi tarafından görüntülenerek geniş kitlelere ulaştığı bu paylaşımlar ile toplumun bireylerini lezbiyen, gay biseksüel, travesti, veya transseksüelliğe özendirici ve teşvik edici davranışlara yönlendirebileceği söz konusu paylaşımların toplumun ahlaki değerlerine ve T.C. Anayasasının 41. Maddesine uygun olmadığı…”

Bununla beraber; derneğin tüzükte yer alan amaçlara ve çalışma konularına uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu, Türk Medeni Kanunu’nda dernekleri düzenleyen maddelere ve Dernekler Kanunu’na aykırı faaliyetler gösterdiği iddia edilerek kapatılması talep edildi.

Avukatlar, davanın reddini talep etti

Dernek, davaya ilişkin savunmasında “müstehcenlik olmadığı açık görsellerin paylaşımının kapatma davası ile karşılanmasının orantısız bir müdahale olduğunu” belirterek davanın ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu vurguladı ve davanın reddini talep etti.

“Trans içerikli görsel tasarlamak” kapatmaya gerekçe oldu

Görülen kapatma davası sonucunda ise İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi derneğin kapatılmasına karar verdi.

Gerekçeli kararda derneğin sosyal medya hesaplarından “erkek ve kadına ait cinsel organlar, iki ayrı cinsten kişilerin müstehcen görüntüleri ve trans içerikli görselleri tasarlayarak veya başka kişilerden temin ederek paylaştığı” ifadeleri yer aldı; bu ifadeler kapatma kararına gerekçe oldu.

Derneğin, hukuka ve ahlaka aykırı hale geldiği belirtildi.

"Bu karar ne varoluşumuzu ne kararlılığımızı bitirebilir"

Dernek açıklamasında şunları söyledi:

"Bu karar ne var oluşumuzu ne mücadele kararlılığımızı bitirebilir. Bu süreçten yalnızca derneğimizi değil, hareketimizi ve bir bütün olarak insan hakları hareketini güçlendirerek çıkmamız mümkün. Derneğimiz hakkında yürütülen kapatma davası ve buna paralel diğer hukuki süreçler, haklarımızdan vazgeçmemize neden olmayacaktır. Anayasayı ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri yok sayarak verilen bu kapatma kararına karşı bütün yasal yollara başvuracağız. Bütün kamuoyunu Genç LGBTİ+ Derneği nezdinde LGBTİ+ hareketi ve sivil topluma karşı yapılan bu tasfiye hareketine itiraz etmeye, örgütlü olarak bu yargısal taciz süreciyle birlikte mücadele etmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz."

