Gazetelerde muhabir kaybı, internette editör artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Süreli Yayın İstatistikleri’ni yayımladı.

Basın İlan Kurumu verilerine dayanan istatistiklere göre, resmi ilan yayımlayan gazete sayısı 2024’te 753 iken 2025’te yüzde 12,5 azalarak 659’a geriledi.

Bu gazetelerin yüzde 95,9’unu yerel, yüzde 3,3’ünü yaygın/ulusal, yüzde 0,8’ini ise bölgesel yayınlar oluşturdu.

Resmi ilan yayımlayan gazetelerin yıllık toplam tirajı da azaldı. 2024’e göre yüzde 15,1 düşen toplam tiraj, 2025’te 392 milyon 797 bin 801 oldu. Tirajın yüzde 81,9’u yaygın/ulusal gazetelere, yüzde 17,7’si yerel gazetelere, yüzde 0,4’ü ise bölgesel gazetelere ait.

Gazetecilik bölümleri neden tercih edilmiyor?

Esas kayıp yerelde

Resmi ilan yayımlayan gazete sayısındaki 94’lük düşüşün 90’ı yerel gazetelerde yaşandı. Yerel gazete sayısı 722’den 632’ye geriledi. Yerel gazetelerin yıllık tirajı da 90 milyon 178 binden 69 milyon 379 bine düştü; düşüş oranı yüzde 23,1 oldu.

Günlük yayımlanan resmi ilan gazetelerinin sayısı da 456’dan 378’e indi. Buna göre günlük gazetelerdeki düşüş yüzde 17,1 oldu.

İl bazındaki tabloya göre, resmi ilan yayımlayan gazete sayısı hiçbir ilde artmadı; 52 ilde aynı kaldı, 29 ilde azaldı.

Gazetelerde çalışan sayısı azaldı

Resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışanların sayısı 2024’te 4 bin 315’ti. Bu sayı 2025’te yüzde 13,9 azalarak 3 bin 714’e düştü.

Çalışanların yüzde 37,8’i lise ve dengi okul, yüzde 34,9’u lisans, yüzde 13,7’si lise altı, yüzde 11,2’si ön lisans, yüzde 2,4’ü ise yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu.

Kadro unvanlarına göre dağılımda çalışanların yüzde 43,8’i muhabir, yüzde 26,7’si sayfa sekreteri, yüzde 20,3’ü sorumlu müdür, yüzde 7,1’i yazar, yüzde 2,1’i ise haber müdürü olarak kaydedildi.

İnternet haber sitelerinde artış

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi sayısı ise 2024’te 349 iken 2025’te yüzde 2,3 artarak 357’ye çıktı.

Bu sitelerin toplam tekil ziyaretçi sayısı 8 milyar 840 milyon 299 bin 804 oldu. Ziyaretçi trafiğinin yüzde 66,3’ü genel kategorideki internet haber sitelerinden geldi.

Toplam sayfa görüntüleme sayısı ise 45 milyar 314 milyon 725 bin 824 olarak kaydedildi. Sayfa görüntülemelerinin yüzde 74,2’si genel kategorideki internet haber sitelerinde gerçekleşti.

İnternet haber sitelerinde çalışanların sayısı da arttı. 2024’te 3 bin 404 olan çalışan sayısı, 2025’te yüzde 8,4 artarak 3 bin 690’a yükseldi.

Bu çalışanların yüzde 57,7’si lisans, yüzde 24,4’ü lise ve dengi okul, yüzde 10,2’si ön lisans, yüzde 4,8’i lise altı, yüzde 2,9’u ise yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu.

Kadro unvanlarına göre çalışanların yüzde 39,3’ü muhabir, yüzde 37’si internet editörü, yüzde 10,9’u sorumlu müdür, yüzde 9,3’ü yazar, yüzde 3,5’i haber müdürü olarak görev yaptı.

Kadın yazar oranı yüzde 45,6

İnternet haber sitelerinde kadro unvanı ve cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, sorumlu müdürlerin yüzde 67,2’si erkek, yüzde 32,8’i kadın oldu.

Haber müdürlerinde erkeklerin oranı yüzde 78,9, kadınların oranı yüzde 21,1 olarak kaydedildi.

İnternet editörlerinin yüzde 53,2’si erkek, yüzde 46,8’i kadın; muhabirlerin yüzde 57,4’ü erkek, yüzde 42,6’sı kadın; yazarların ise yüzde 54,4’ü erkek, yüzde 45,6’sı kadın olarak açıklandı.

Süreli yayın sayısı 2 bin 173 oldu

Resmi ilan ve reklam yayımlayan toplam süreli yayın sayısı 2024’te 2 bin 40 iken 2025’te yüzde 6,5 artarak 2 bin 173’e yükseldi.

Bu yayınların yüzde 90,9’u siyasi/haber/güncel, yüzde 3,3’ü sektörel/mesleki, yüzde 1,6’sı kültür/turizm/tanıtım, yüzde 1,3’ü ekonomi/ticaret/finans içerikli yayımlandı. Yüzde 2,9’u ise diğer içerik türlerinde yer aldı.

Resmi reklam yayımlayan dergi sayısı 2024’te 474 iken 2025’te yüzde 0,8 azalarak 470 oldu. Dergilerin yüzde 46,8’i aylık, yüzde 15,1’i haftalık, yüzde 13,6’sı on beş günlük, yüzde 11,1’i iki aylık, yüzde 6,8’i günlük, yüzde 6,6’sı ise üç aylık yayımlandı.

Resmi ilan yayımlayan gazetelerin yüzde 57,4’ü günlük, yüzde 42,6’sı ise haftada iki-altı gün arası yayımlandı. Toplam tirajın yüzde 98,9’unu günlük gazeteler, yüzde 1,1’ini haftada iki-altı gün arası yayımlanan gazeteler oluşturdu.

(HA)