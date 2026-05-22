YT: Yayın Tarihi: 22.05.2026 12:58 22 Mayıs 2026 12:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.05.2026 13:01 22 Mayıs 2026 13:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Medya Aktivizmi El Kitabı

Bu el kitabının amacı, medya ve bilgi okuryazarlığının teşvik edilmesi de dahil olmak üzere, medya ve iletişimde kamu yararını savunmaya yönelik faaliyetlere ilham vermek için medya aktivizminin iyi uygulamalarını haritalandırmaktır.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Günümüzde medya ve iletişim, modern siyasi mücadelelerin kritik bir alanını oluşturmaktadır. Yayın politikası üzerindeki etki, mülkiyetin yoğunlaşması, bilgi güvenliği ve gözetim, bilginin kalitesi ve kamuoyundaki tartışmalarda medya platformlarının rolü gibi konular, tartışmaların odak noktası haline gelmiştir. Demokratik medya, yalnızca bir iletişim kanalı değil, demokrasinin ön koşuludur. Baskıcı rejimlerde bağımsız gazetecilik, baskı altında faaliyet gösterir ya da tamamen ortadan kalkar. Medya krizi küresel bir nitelik taşımaktadır ve medya genellikle kurumsal ve siyasi çıkarların eline geçmektedir.

Küresel kutuplaşma eğilimleri, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlar, teknolojik değişiklikler ve büyük teknoloji platformlarının hakimiyeti, bağımsız ve kaliteli gazeteciliği daha da tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle, medya ve iletişimde kamu yararı değerlerini korumak için medya aktivizmi hayati önem taşımaktadır.

Yayını İngilizce olarak buradan indirebilirsiniz.

Yayını İngilizce olarak buradan indirebilirsiniz.

Bizim Medyamız: Medya okuryazarlığı ve aktivizmi geliştirmek, kutuplaşmaya karşı koymak ve diyaloğu teşvik etmek amacıyla sivil toplumun başlattığı bir girişim” başlıklı bölgesel program, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle SEENPM, Arnavut Medya Enstitüsü, Mediacentar Saraybosna, Kosova Basın Konseyi, Karadağ Medya Enstitüsü, Makedonya Medya Enstitüsü, Novi Sad Gazetecilik Okulu, Barış Enstitüsü ve Bianet gibi ortak kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.

Bu makale, Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. Makalenin içeriği tamamen SEENPM’nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmayabilir.

Haber Yeri
İstanbul
Our Media bizim medyamız
