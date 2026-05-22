Medya Aktivizmi El Kitabı

Günümüzde medya ve iletişim, modern siyasi mücadelelerin kritik bir alanını oluşturmaktadır. Yayın politikası üzerindeki etki, mülkiyetin yoğunlaşması, bilgi güvenliği ve gözetim, bilginin kalitesi ve kamuoyundaki tartışmalarda medya platformlarının rolü gibi konular, tartışmaların odak noktası haline gelmiştir. Demokratik medya, yalnızca bir iletişim kanalı değil, demokrasinin ön koşuludur. Baskıcı rejimlerde bağımsız gazetecilik, baskı altında faaliyet gösterir ya da tamamen ortadan kalkar. Medya krizi küresel bir nitelik taşımaktadır ve medya genellikle kurumsal ve siyasi çıkarların eline geçmektedir.

Küresel kutuplaşma eğilimleri, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlar, teknolojik değişiklikler ve büyük teknoloji platformlarının hakimiyeti, bağımsız ve kaliteli gazeteciliği daha da tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle, medya ve iletişimde kamu yararı değerlerini korumak için medya aktivizmi hayati önem taşımaktadır.

Bu el kitabının amacı, medya ve bilgi okuryazarlığının teşvik edilmesi de dahil olmak üzere, medya ve iletişimde kamu yararını savunmaya yönelik faaliyetlere ilham vermek için medya aktivizminin iyi uygulamalarını haritalandırmaktır.

