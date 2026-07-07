Gazeteci Hazar Dost serbest bırakıldı

Gazeteci Hazar Dost, 2018’te katıldığı ileri sürülen bir eyleme ilişkin dosya kapsamında gözaltına alınmasının ardından bugün serbest bırakıldı.

Geceyi karakolda geçiren Dost, sabah saatlerinde bugün Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede ifade veren Dost, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Gazeteci Doğu Eroğlu, Dost’un serbest bırakılmasının ardından emniyette işkence gördüğünü duyuran bir açıklma yaptı:

“Gazeteci arkadaşımız Hazar Dost serbest kaldı. Serbest kaldı kalmasına ama gece boyu karakolda tuvalete çıkarılmamış, reçeteli ilaçlarına erişimi engellenmiş. Çağlayan’a götürülmek üzere araca bindirilirken polis tarafından tartaklanmış, vücudunda zaten darp izleri görülüyor. Çağlayan’a sevk sırasında da küfür ve hakaretler işitmiş. Küçükçekmece Adliyesine sevk için getirildiği Çağlayan Adliyesindeyse bir polis, Hazar’ı önce birlikte kelepçelendiği iki kişiden ayırmış. Sonrasında Hazar direnmediği halde kolunu arkaya büküp zarar vermeye çalışmış. Hazar karşı çıkınca, nezarette kameraların da gördüğü bir noktada yüzüne vurmuş. Gazeteci olduğunu söyleyince polis geri adım atmış.”

Hazar Dost da maruz kaldığı şiddet ile ilgili şunları söyledi:

“Herkese merhaba, dayanışma ve destek mesajlarınızı okumak gazeteciliğe dair heyecanımı arttırdı. Hepiniz iyi ki varsınız.

Gözaltına alınma ve gözaltı sürecinde yaşadıklarımı anlatma gereği duyuyorum.

Arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra uğradığım manavdan hukuka uygun olmayan yüz tanıma yöntemiyle takip edilerek dört farklı ekip tarafından gözaltına alındım.

Gözaltına alınmama gerekçe olarak 2018'de ifadesini verdiğim dosya gösterildi. Fakat dosyanın içinde herhangi bir ifade çağrısı bulunmuyor.

Sonuç olarak avukatım Mert Batur'un yürüttüğü süreç, meslektaşlarımın dayanışması ve kamuoyunun tepkisiyle birlikte az önce serbest bırakıldım.

Fakat gözaltına yaşadığım işkence sürecini anlatmam gerektiğine karar verdik.

Dün gözaltına alındığım saatten itibaren tuvalete gitmeme izin verilmedi. Nezarethanede pet şişeye ihtiyacımı gidermem gerekti.

Kullanmam gereken ilaçları defalarca talep etmeme rağmen getirmediler.

Sabah Çağlayan'a götüren ekip tarafından araçta küfür, hakarete uğradım.

Çağlayan Nezarethanesi'ne gireceğimiz sırada beni araçtakilerden ayırıp kolumu bükerek nezarete sokmak istedi. Karşı gelmemin ardından kameraların göreceği şekilde fiziksel şiddete uyguladı.

NATO Zirvesi nedeniyle gözaltına alınan ve birlikte kaldığım kişilerin uğradığı işkence bir gazeteci olarak kendi gözlemim olarak ayrı bir yerde duruyor.

Tüm süreçle alakalı suç duyurusunda bulunacağız. İşkence insanlık suçudur.”

DİSK Basın-İş: Meşrulaştırılamaz, soruşturulmalı

DİSK Basın-İş, gazeteciye yönelik işkneceye sert tepki gösterdi. İddiaların soruşturulmasını istedi:

"Hazar Dost’un gözaltı sürecinde yaşadıkları, sadece bir gazetecinin maruz bırakıldığı ve ne yazık ki artık "olağan" görülen hak ihlallerini değil, temel hak ve özgürlüklere yönelik ağır bir tabloyu da ortaya koyuyor.

Meslektaşımızın gözaltında temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasının engellenmesi, hakaret ve fiziksel şiddete maruz bırakılması derhal etkin ve bağımsız biçimde soruşturulmalıdır.

İşkence ve kötü muamele mutlak olarak yasaktır, hiçbir koşulda meşrulaştırılamaz. Öte yandan, bir gazetecinin yüz tanıma sistemiyle takip edilerek gözaltına alınması, teknolojik gözetim araçlarının hukuki denetimden bu denli uzak bir biçimde kullanılması, ifade ve basın özgürlüğü ile kişi hak ve özgürlükleri açısından da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

İnsan onuruna aykırı muameleye maruz bırakılan meslektaşımız Hazar Dost yalnız değildir. Gazetecilere yönelik baskılara, hukuksuz gözaltılara, gözetim uygulamalarına ve cezasızlık politikalarına karşı dayanışmayı büyütmeye, sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Dost, 6 Temmuz Pazartesi akşamı mahallesinde alışveriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı. Gözaltı gerekçesi, daha önce yerel mahkemece karara bağlanan ancak istinaftan dönen bir dosyadaki “eksik ifade” idi.

Gazeteciler Hazar Dost ve Kayhan Ayhan gözaltında

(HA)