Fransa Eğitim Bakanı Geffray, TikTok algoritmasını savcılığa şikâyet etti

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, TikTok’un algoritmasını “intihara teşvik” ve “yasa dışı veri aktarımı” gerekçeleriyle Paris Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet etti.

France Inter radyosuna konuşan Geffray, bakanlık ekibiyle TikTok’un kullanıcılar üzerindeki etkisini test ettiklerini söyledi. Ekip, deney sırasında 14 yaşında bir kullanıcı gibi hesap açtı. Geffray, bu hesap hiçbir içeriği beğenmemesine rağmen 20 dakika içinde karşısına depresif ve intiharı teşvik eden videolar çıktığını anlattı.

AA'nın haberine göre, Geffray, TikTok’un özellikle ergenleri tehlikeli içeriklere sürüklediğini savundu. “Ergenleri hayatları için tehlikeli olan yönlere götüren bu ölümcül sarmalları durdurmalıyız” dedi.

