HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.03.2026 08:40 27 Mart 2026 08:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.03.2026 08:44 27 Mart 2026 08:44
Okuma Okuma:  1 dakika

Fransa Eğitim Bakanı Geffray, TikTok algoritmasını savcılığa şikâyet etti

France Inter radyosuna konuşan Geffray, bakanlık ekibiyle TikTok’un kullanıcılar üzerindeki etkisini test ettiklerini söyledi. Ekip, deney sırasında 14 yaşında bir kullanıcı gibi hesap açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fransa Eğitim Bakanı Geffray, TikTok algoritmasını savcılığa şikâyet etti
Fotoğraf: AA

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, TikTok’un algoritmasını “intihara teşvik” ve “yasa dışı veri aktarımı” gerekçeleriyle Paris Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet etti.

France Inter radyosuna konuşan Geffray, bakanlık ekibiyle TikTok’un kullanıcılar üzerindeki etkisini test ettiklerini söyledi. Ekip, deney sırasında 14 yaşında bir kullanıcı gibi hesap açtı. Geffray, bu hesap hiçbir içeriği beğenmemesine rağmen 20 dakika içinde karşısına depresif ve intiharı teşvik eden videolar çıktığını anlattı.

AA'nın haberine göre, Geffray, TikTok’un özellikle ergenleri tehlikeli içeriklere sürüklediğini savundu. “Ergenleri hayatları için tehlikeli olan yönlere götüren bu ölümcül sarmalları durdurmalıyız” dedi.

Tiktok-ABD gerilimi artıyor, peki Türkiye'de durum ne?
Tiktok-ABD gerilimi artıyor, peki Türkiye'de durum ne?
1 Haziran 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Tiktok Fransa Edouard Geffray
ilgili haberler
Tiktok kuşağı: Çocukların dikkati, kimliği ve güvenliği nasıl değişiyor?
10 Aralık 2025
/yazi/tiktok-kusagi-cocuklarin-dikkati-kimligi-ve-guvenligi-nasil-degisiyor-314348
SADIK GÜLEÇ VE OSMAN ÇAKLI ANLATTI
Bir TikTok videosundan suça: Yeni nesil çeteler gerçeği
12 Kasım 2025
/haber/bir-tiktok-videosundan-suca-yeni-nesil-ceteler-gercegi-313471
"TikTok çocukları ve gençleri intihar eğilimli içeriklere yönlendiriyor"
23 Ekim 2025
/haber/tiktok-cocuklari-ve-gencleri-intihar-egilimli-iceriklere-yonlendiriyor-312813
Özgür Özel’den Hakan Fidan’a: Varsa yoksa TikTok
30 Temmuz 2025
/haber/ozgur-ozelden-hakan-fidana-varsa-yoksa-tiktok-309955
INSTAGRAM'DAN SONRA SIRADA TİKTOK MU VAR
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı: Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor
8 Ağustos 2024
/haber/dijital-mecralar-komisyonu-baskani-milletimiz-tiktok-un-kapatilmasini-istiyor-298369
Tiktok-ABD gerilimi artıyor, peki Türkiye'de durum ne?
1 Haziran 2024
/yazi/tiktok-abd-gerilimi-artiyor-peki-turkiye-de-durum-ne-295954
ABD Senatosu, TikTok'u yasaklayan tasarıyı onayladı
24 Nisan 2024
/haber/abd-senatosu-tiktok-u-yasaklayan-tasariyi-onayladi-294576
ABD, Tiktok’u yasaklayan tasarıyı kabul etti
22 Nisan 2024
/haber/abd-tiktoku-yasaklayan-tasariyi-kabul-etti-294516
Kırgızistan, TikTok'a erişimi kısıtladı
18 Nisan 2024
/haber/kirgizistan-tiktok-a-erisimi-kisitladi-294371
TikTok devrinin sonu mu geliyor?
24 Şubat 2024
/yazi/tiktok-devrinin-sonu-mu-geliyor-292281
