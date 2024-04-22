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Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 13:11
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 13:14
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ABD, Tiktok’u yasaklayan tasarıyı kabul etti

Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği tasarının, Senato’da bu hafta oylanarak kabul edilmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD, Tiktok’u yasaklayan tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, sosyal medya platformu TikTok’un ABD’de etkin bir şekilde yasaklanmasını öngören yasa tasarısını, hafta sonu yapılan oylamada, 360-58 oyla kabul etti.

Yasak, platformun ABD'li bir şirket tarafından satın alınmadığı takdirde uygulanmasını öngörüyor.

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CNN’den Brian Fung’un haberine göre, kabul edilen tasarıda ayrıca, İsrail ve Ukrayna'ya yönelik geniş kapsamlı bir yardım paketi de bulunuyor.

Senato’da hızla onaylanması bekleniyor

Fung, Mart ayında onaylanan ve yeni bir sahip bulmadığı sürece TikTok’un ABD uygulama mağazalarından hızlı bir şekilde yasaklanmasını öngören önceki tasarıya çok benzediğini yazdı:

“Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, TikTok tasarısını Ukrayna’ya verilecek askeri teçhizatı ve İsrail füze savunmasının finansmanına ekleyerek Senato milletvekillerine tüm paketi onaylamaları için baskı yaptı. Uzmanlar, Senato'nun yardım paketini hızlı bir şekilde ele alıp oylaması ve kabul etmesi olasılığının yüksek olduğunu söylüyor. Başkan Joe Biden da daha önceki bir açıklamasında, masasına ulaşması halinde TikTok yasasını imzalayacağını söylemişti.”

Çinli şirket ByteDance’in uygulaması olan TikTok’un ABD’de 170 milyon kullanıcısı bulunuyor. ByteDance, şirketin yüzde 60'ına farklı küresel yatırım firmasının sahip olduğunu söyleyerek “Çinli bir firma” olmadıklarını ifade ediyor.

Tasarının Cumartesi günü onaylanan versiyonuna göre, TikTok’un tasarının kabulünün ardından ABD’li bir şirket tarafındna satın alınması için 270 günü bulunuyor. Tasarı, Beyaz Saray'a, başkanın satışta ilerleme kaydedildiğini tespit etmesi halinde bu süreyi 90 gün daha uzatma seçeneği veriyor.

TikTok’tan “mücadele” mesajı

TikTok, Çarşamba günü X'ten [Twitter] yaptığı paylaşımda, ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar kazandırdığını açıkladı:

“Temsilciler Meclisi'nin, 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğünü ayaklar altına alacak, 7 milyon işletmeye katkıda bulunan bir platformu kapatacak bir tasarıyı kabul etmek için ‘insani yardım’ maskesini kullanması talihsiz.”

TikTok, tasarının ilk halinin gündeme geldiği Mart ayında kullanıcılara "yasal haklarımızı kullanmak da dahil olmak üzere" mücadeleye devam etmeyi planladığını açıklamıştı.

BBC’nin haberine göre, ABD’li yetkililer, tasarıyla ilgili tartışmalarda, uygulamanın gençler arasındaki popülerliği konusunda sıkça uyarıldı.

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(AS)

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/yazi/tiktok-devrinin-sonu-mu-geliyor-292281
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/haber/tiktok-kullanimi-sosyal-ve-psikolojik-sorunlara-yol-acabilir-287860
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/haber/tiktok-un-cocuk-hesaplarindaki-ihlaline-345-milyon-avro-ceza-284077
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