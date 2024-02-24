TikTok devrinin sonu mu geliyor?

Universal Music Group (UMG), bünyesinde bulunan sanatçıların bütün içeriklerini TikTok üzerinden çekti. Şirketin müzik ve ses içerikleriyle yapılmış olan bütün videolar sessizliğe gömüldü. İçerik üreticilerinin yoğunlukla kullandığı sanatçıların müzikleri uygulamadan bir gece yarısı kaldırıldı, fakat neden?

TikTok günümüzde 1 milyardan fazla kullanıcısı ile en büyük sosyal medya uygulaması. Aktif kullanıcı sayısı ve gün içerisindeki yakalanan etkileşim seviyeleri diğer bütün sosyal medya uygulamalarının üstünde. Bu özellikleri ile uygulama, insanların içerik üretmesi yönünde iyi bir yer olmasının yanında sanatçılar için müziklerinin duyuruları ve promosyonlarını yapmaları için de işlevsel bir mecra konumuna geldi. Yaratıcı ve farklı içerik üretimi ile şarkıların varyasyonlarını veya farklı sosyal medya akımlarına şarkılarını dahil ederek kazandıkları bu avantaj ise geçtiğimiz günlerde masadan kalktı.

UMG 30 Ocak Salı günü TikTok ile şu ana kadar yapmış oldukları müzakerelerde anlaşmaya varılmadığını ve TikTok’un geri adım atıp sanatçılara hakları boyutunda ödeme yapma konusunda uzlaşılmadığı sürece müzik içeriklerinin uygulamaya geri dönmeyeceğni belirtti. 31 Ocak itibarıyla bütün lisans anlaşmalarının sonuna gelinmesi ile “UMG lisanslı” müzikler gece yarısı platformdan kaldırıldı. Bu karar sonucu şarkıların bulunduğu videoların sesleri kapatıldı.

UMG, bünyesinde bulunan sanatçılarının olabilecek en üst destek ile potansiyellerini ortaya çıkartmanın kendilerinin ana misyonu olduğunu fakat TikTok’un bu misyonu desteklemek yerine karşıt politikalar barındırması ve geri adım atmayı reddetmesi sonucu içerikleri 1 Şubat tarihinden itibaren uygulamadan geri çekme kararını aldıklarını belirtti. Platformlar arası bu düzeyde çekişme yaşanmasının sebepleri olarak ise TikTok’un sanatçılara hak ettikleri ücreti ödememesi, yapay zeka kaynaklı telif problemlerinin yaşanması ve dijital ortamlar içerisindeki içerik güvenliğinin de sağlanmaması gösteriliyor.

UMG yaptığı basın açıklamasında TikTok’un daha küçük çaptaki sanatçılardan yararlanarak uygulama içi etkileşimi arttırmaya çalıştığını fakat bunu yaparken herhangi bir hakkı gözetmeyerek mağduriyet yarattığını ve buna ne olursa olsun göz yummayacaklarını bildirdi. Anlaşma süreci boyunca yapılan tekliflerin sürekli altında teklifler vererek TikTok’un süreci zorlaştırarak anlaşması imkansız bir hale getirdiğinden bahseden UMG, sonuçları ne olursa olsun sanatçılarının haklarının her zaman merkezde olduğunu vurguladı, şartlar konusunda anlaşmaya varılana kadar TikTok ile masaya oturmayacaklarını belirtti.

UMG TikTok’a 30 gün süre verdiğini ve eğer şartlar konusunda bu süre içerisinde uzlaşma sağlanamayacak olursa sanatçılarının yanı sıra yazarlarının bulunduğu içeriklerin de uygulamadan geri çekileceğini söyledi. Böyle bir ihtimal dahilinde Warner Music Group, Bertelsmann Music Group, Sony Music Entertainment gibi farklı müzik şirketlerinin de işin içine dahil olması bekleniyor. Bu şirketlerin de platformdan çekilmesi ile birlikte içeriklerin çoğunda ses içeriklerinin kullanılanamayacak olmasının uygulamaya büyük zarar vereceği Billboard gibi müzik eleştirmenlerinin bulunduğu kuruluşlar tarafından ön görülüyor.

TikTok tarafından gelen açıklamaya göre ise UMG’nin almış olduğu bu karar şirketin kendi kibri ve çıkarları doğrultusunda hareket ettiği yönünde. Uygulama ve içeriklerinin 1 milyardan fazla kişiye hizmet sunduğu ve bu içeriklerin uygulama üzerinden kaldırılması ile kötülüğü ve cezalandırmayı kendi sanatçılarından başkasına yapmayacağını söyleyen TikTok, anlaşmalar ve haklar konusunda sanatçılara her zaman önem verdiklerini belirtti. Açıklamasında, UMG’nin verdiği kararların kendi kar ve çıkarları doğrultusunda olduğu ve başka bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

TikTok’un yaptığı açıklama dahilinde yapay zeka nedeniyle oluşan telif açığı ve veri koruması ile alakalı detayların olmaması dikkat çekti. Uygulama ve UMG arasında önümüzdeki günlerde ne tür gelişmeler olacağı ise merak konusu.

(CÖ/AS)