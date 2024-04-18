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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 09:41
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2024 09:43
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Kırgızistan, TikTok'a erişimi kısıtladı

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı’nın kararına göre platforma erişimin yasaklanmasının gerekçesi çocukları “ahlâki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek” bilgilerden korumak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kırgızistan, TikTok'a erişimi kısıtladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kırgızistan'da, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a erişim kısıtlandı.

Kullanıcılar TikTok uygulamasına bugün itibarıyla Google, Opera ve Safari gibi tarayıcılar üzerinden erişim sağlayamadı.

Cep telefonlarındaki Apple ve Google Play Store uygulamalarından yüklenen TikTok sürümü ise çalışmaya devam ediyor.

Yasaklama kararı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, çocukları ahlâki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bilgilerden korumak için ülkede TikTok'u yasaklama kararını Ağustos 2023'te almıştı.

Bakanlık, kararın uygulanması için aynı gün Dijital Kalkınma Bakanlığına başvurmuştu.

Dijital Kalkınma Bakanlığı, dün (17 Nisan) internet servis sağlayıcılarına TikTok'a erişimi kısıtlamak için yazı göndermişti. (TY)

Tiktok Kırgızistan erişim engeli sosyal medya platformları
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/yazi/tiktok-devrinin-sonu-mu-geliyor-292281
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15 Eylül 2023
/haber/tiktok-un-cocuk-hesaplarindaki-ihlaline-345-milyon-avro-ceza-284077
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/haber/secimin-parlayan-yildizi-tiktok-burun-kiviran-beyaz-yakalilar-da-katildi-277117
Mühimmat şirketi: TikTok’un kedi videoları yüzünden üretimimiz yavaşladı
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/haber/muhimmat-sirketi-tiktok-un-kedi-videolari-yuzunden-uretimimiz-yavasladi-276440
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
2 Mart 2023
/haber/beyaz-saray-tiktok-sorun-teskil-ediyor-275018
Avrupa Parlamentosu da çalışanlarına TikTok’u yasakladı
1 Mart 2023
/haber/avrupa-parlamentosu-da-calisanlarina-tiktok-u-yasakladi-274974
AB, çalışanlarına TikTok’u yasakladı
23 Şubat 2023
/haber/ab-calisanlarina-tiktok-u-yasakladi-274711
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9 Haziran 2021
/haber/biden-tiktok-ve-8-uygulamaya-yasaklari-iptal-etti-245444
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/haber/hollanda-da-ebeveynler-tiktok-a-dava-acti-245060
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/haber/tiktok-abd-de-kullanicilarina-92-milyon-dolar-tazminat-odeyecek-240028
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