Kırgızistan, TikTok'a erişimi kısıtladı

Kırgızistan'da, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a erişim kısıtlandı.

Kullanıcılar TikTok uygulamasına bugün itibarıyla Google, Opera ve Safari gibi tarayıcılar üzerinden erişim sağlayamadı.

Cep telefonlarındaki Apple ve Google Play Store uygulamalarından yüklenen TikTok sürümü ise çalışmaya devam ediyor.

Yasaklama kararı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, çocukları ahlâki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bilgilerden korumak için ülkede TikTok'u yasaklama kararını Ağustos 2023'te almıştı.

Bakanlık, kararın uygulanması için aynı gün Dijital Kalkınma Bakanlığına başvurmuştu.

Dijital Kalkınma Bakanlığı, dün (17 Nisan) internet servis sağlayıcılarına TikTok'a erişimi kısıtlamak için yazı göndermişti. (TY)