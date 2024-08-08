Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı: Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor

AKP Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan, Instagram sansürünün altıncı gününde TikTok açıklaması geldi.

Yayman karşılaştığı vatandaşların TikTok ile ilgili şikayette bulunduğunu söyleyerek erişim engeli için hedef gösterdi.

TikTok paylaşımlarının toplumda bir nefret objesine dönüşmüş durumda olduğunu söyleyen Yayman “Yaşını, başına almış insanların orada paylaşım yapmaları, irrasyonel, absürt tavırlar içerisine girmeleri, sakil paylaşımlar yapmaları; bunları bir özgürlük alanı olarak görmüyorum” dedi.

Yayman “Burasını insanlık değerlerinden uzaklaşmış, yerli ve milli değerler değil, topyekun evrensel değerlerden kopmuş, büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum” diye konuştu.

TikTok’un Türkiye'nin genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası yürütmesi gerektiğini savunan Yayman ayrıca platformun Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

TikTok'un topluluk kuralları başta olmak üzere Türkiye'nin moral değerlerine, ahlak değerlerine, geleneklerine, ananelerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bütün toplum gibi ben de milletimiz gibi bekliyorum.

Ancak milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin yüzde 90'ı TikTok'un kapatılmasını ister. Çünkü TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar sakil, o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil.

TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında bizim komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu BTK'nın tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor ve TikTok'un muhakkak titreyip kendine gelmesi gerekiyor.”