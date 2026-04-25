Filistin’de 2026 Yerel Seçimleri için oy kullanma süreci başladı

Filistin’de 2026 yerel seçimleri kapsamında seçmenler sandık başına gitmeye başladı.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, oy verme merkezleri yerel saatle 07.00 itibarıyla açıldı. Ülkede yaklaşık 1 milyon 30 bin seçmen, 183 yerel yönetim biriminde görev yapacak temsilcileri belirlemek üzere oy kullanacak.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Rami Hamdallah, oy verme sürecinin Batı Şeria’nın tamamında ve Gazze Şeridi’nde Deyr el-Belah kentinde başladığını açıkladı. Hamdallah, Tulkerim’e bağlı Anabta beldesinde oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunarak, seçimlerin özgür ve sorumlu bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Hamdallah, seçimlere yüksek katılımın demokratik sürece bağlılığın önemli bir göstergesi olacağını ifade etti.

Seçimler kapsamında seçmenler, 491 merkezde kurulan 1.922 sandıkta oy kullanıyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00’a kadar devam edecek.

AA'nın haberine göre, Süreçte 90 belediye meclisi için 321 listeye bağlı 3.773 aday yarışırken, 93 köy meclisi için ise 1.358 aday mücadele ediyor.

Merkez Seçim Komisyonu’nun gün içinde üçer saat arayla katılım oranlarını açıklayacağı, nihai sonuçların ise yarın düzenlenecek basın toplantısıyla duyurulacağı bildirildi.

Seçimlerin, 19 Kasım 2025’te kabul edilen yeni seçim yasası çerçevesinde yapıldığı; belediye meclislerinde nispi temsil (açık liste), köy meclislerinde ise çoğunluk sisteminin uygulandığı aktarıldı.

Oy sayımının sandık merkezlerinde gözlemciler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirileceği, sonuçların tutanak altına alınarak ilan edileceği ve ardından merkezi veri sistemine aktarılacağı belirtildi.

