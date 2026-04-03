Oğlunu bekleyen anne: Filistinli esirler unutulmasın

Oğlunun idam edilme ihtimalinden endişe duyan Filistinli bir anne, esirlere yönelik çifte standarda tepki gösterdi.

İsrail, Filistinlileri hedef alan idam yasasını Meclis’ten geçirdi

Gazze’de yaşayan 50 yaşındaki Cud el-Hur, Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana oğlundan haber alamadığını belirterek uluslararası kurumlara ve Arap ülkelerine Filistinli esirlerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

İsrail Meclisi’nin 30 Mart’ta Filistinli esirlere idam cezası öngören yasa tasarısını kabul etmesi, esirler konusunu yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişme, yakınlarının özgürlüğünü umutla bekleyen Filistinli ailelerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Aileler, Gazze’deki İsrailli esirler için dünya genelinde güçlü tepkiler ortaya konulurken Filistinli esirlerin idamını içeren yasaya karşı sessiz kalınmasına tepki gösteriyor.

AA'nın haberine göre, Gazze’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’nda yaşayan Ömer el-Hur’un ailesi, oğullarından üç yıldır haber alamıyor. Anne Cud, avukatlar ve serbest bırakılan esirler aracılığıyla oğlunun hayatta olduğunu ve İsrail’in güneyindeki Aşkelon Hapishanesi’nde tutulduğunu öğrendiğini aktardı.

Oğlunun ailenin en büyük çocuğu olduğunu söyleyen Cud, diğer çocukları arasında özel ihtiyaç sahibi olanların bulunduğunu, eşini de dokuz ay önce kaybettiğini ve bu nedenle oğlunun desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Oğlunun yaşadığına dair bilgi aldıktan sonra sürekli çağrılar yaptığını ifade eden Cud, “Oğlumun geri dönmesini istiyorum. Üç yıldır bu umutla bekliyorum. İdam cezasını kabul etmiyorum” dedi.

Filistinli esirlere yönelik çifte standarda da dikkat çeken Cud, Gazze’deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için uluslararası toplantılar ve kampanyalar düzenlendiğini hatırlattı. Aynı duyarlılığın Filistinli esirler için gösterilmediğini vurgulayan anne, hapishanelerde kötü koşullarla karşı karşıya kalan esirlerin görmezden gelindiğini söyledi.

Uluslararası topluma çağrısını yineleyen Cud, Filistinli esirler için de aynı çabanın gösterilmesini istedi.

Kızılhaç, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve diğer uluslararası kuruluşlara seslenen Cud, bu kurumlarla defalarca iletişime geçtiğini ancak Filistinli esirler konusunda yeterli destek görmediğini söyledi.

