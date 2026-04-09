Diyarbakır ile Filistin'in Yatta Belediyesi kardeş şehir oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil (Hebron) kentinin güneyinde yer alan Yatta Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Yatta Belediyesi yetkilileri, savaş koşulları nedeniyle kente gelemedikleri için protokole dair çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Yatta Belediye Başkanı Jamil Awad, Stratejik Planlama Departmanı Yetkilisi Iyad Hammad ve Yatta Belediyesi meclis üyeleri yer aldı.

Yatta Belediye Başkanı Awad, Kürtlerin ve Filistinlilerin yaşadığı sorunların birbirine benzemesi nedeniyle aralarında bir bağ kurduklarını ve bu kapsamda ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti. Eşbaşkanlar Bucak ve Hatun da barış ve huzurun Ortadoğu coğrafyasına gelmesinin hem Filistinliler hem de Kürtler için barış dolu bir gelecek umudu taşıdığını söyledi. Görüşmede, oluşabilecek iş birliği alanları da ele alındı.

Görüşmenin ardından protokol, Eşbaşkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun ile Yatta Belediyesi Başkanı Jamil Awad tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Protokolün kapsamı

Hazırlanan protokol ile iki kent arasında yerel yönetimden kültüre, gençlikten şehir planlamasına kadar birçok alanda kapsamlı iş birliği hedefleniyor. Türkiye ile Filistin halkları arasındaki tarihsel dostluk ve dayanışma temelinde hazırlanan protokol, Diyarbakır ile Yatta arasında karşılıklı saygı, kardeşlik ve ortak gelişim ilkeleri doğrultusunda uzun vadeli bir iş birliği zemini oluşturuyor.

Protokol kapsamında iki belediye arasında belediye hizmetleri, ekonomi, kültür, eğitim, gençlik, halk sağlığı, çevre ve şehircilik alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor.

Yerel yönetimden kültüre geniş iş birliği

Hazırlanan kardeş şehir protokolüyle yerel yönetim uygulamaları, iyi yönetişim, belediye hizmetleri ve altyapı alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması planlanıyor. Ayrıca kültürel mirasın korunması, sanat etkinlikleri, sergiler, kültür günleri ve sanat heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri de iş birliği başlıkları arasında yer alıyor.

Gençlik, spor ve eğitim alanlarında ise ortak kamplar, girişimcilik programları, genç liderlik çalışmaları, spor turnuvaları ve üniversiteler arası kardeşlik programlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Akıllı şehirler ve sürdürülebilir kalkınma vurgusu

Protokolde şehir planlaması, akıllı şehir uygulamaları ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları da öne çıkıyor. Bu kapsamda ana planların hazırlanması, ulaşım ve iletişim altyapısının geliştirilmesi, belediye yönetiminde akıllı sistemlerin kullanılması, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) uygulamaları ile acil durum ve iyileşme planlaması alanlarında ortak çalışmalar yapılacak.

Ekonomik ve sosyal kalkınma alanında ise yerel ticaretin geliştirilmesi, geleneksel el sanatlarının desteklenmesi ve ekonomik heyetlerin karşılıklı ziyaretleri planlanıyor.

(HA)