Gazze Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 52’si, tıbbi malzemelerin yüzde 71’i tükendi

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü açıkladı. Bakanlık, mevcut durumda ilaçların yüzde 52’sinde, tıbbi malzemelerin ise yüzde 71’inde ciddi eksiklik yaşandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ateşkese rağmen İsrail’in insani yardım girişlerini kısıtlamayı sürdürdüğü Gazze’de sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği vurgulandı. İki yılı aşkın süredir devam eden saldırılar ve abluka nedeniyle tanı ve tedavi hizmetlerinde “eşi benzeri görülmemiş bir tükenmişlik” yaşandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ilaç depolarında bulunan 321 temel ilaç kaleminin stoğu tamamen tükendi. Bu durumun özellikle acil servisler, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanelerde hayati riskler yarattığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, acil servis ve yoğun bakım hizmetlerinin yüzde 38’inin yetersiz olduğunu belirterek, yaklaşık 200 bin kişinin acil sağlık hizmetine, 100 bin kişinin cerrahi müdahaleye, 700 hastanın ise yoğun bakım desteğine erişemeyebileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, 650 böbrek hastasının diyaliz tedavisi alamadığı, onkoloji ilaçlarında ise yüzde 70 oranında eksiklik bulunduğu aktarıldı. Bu nedenle en az 1000 kanser hastasının tedaviden mahrum kaldığı, ilaç eksikliğinin zaman zaman can kayıplarına yol açtığı belirtildi.

132 ambulans kullanılamaz halde

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçların yüzde 62’sinin bulunmadığı, mevcut ilaçların ise 288 bini aşkın hastanın ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğu kaydedildi. Bakanlık, bu koşullar altında hastaların beyin ve kalp pıhtısı gibi ciddi komplikasyonlarla karşı karşıya kalabileceği ve bunun ölüm riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Bazı hayati tıbbi malzemelerin tamamen tükenmesi nedeniyle kalp kateterizasyonu ve açık kalp ameliyatlarının neredeyse durma noktasına geldiği de açıklandı.

İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze’de 34 hastane ve 80 sağlık merkezi hizmet dışı kalırken, 132 ambulans da kullanılamaz hale geldi.

Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim’de varılan ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürdüğünü ve ilaç ile tıbbi malzeme girişini çeşitli gerekçelerle engellediğini vurgulayarak, uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

(EMK)