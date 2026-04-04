DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 04.04.2026 15:00 4 Nisan 2026 15:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.04.2026 15:25 4 Nisan 2026 15:25
Okuma Okuma:  1 dakika

İSRAİL SALDIRILARININ 910. GÜNÜ

Gazze Şeridi’nde can kaybı 72 bin 291'e yükseldi

Son 48 saatte, İsrail ordusunun daha önceki saldırılarında yaralanan 2 Filistinli hayatını kaybetti, 25 Filistinli yaralandı.

BİA Haber Merkezi

*Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen, birçok aile dönebileceği bir ev olmadığından hâlâ okullarda kalıyor, Nisan 2026. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 291’e ulaştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte, İsrail’in daha önceki saldırılarında yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 715 kişinin yaşamını yitirdiği, 1968 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 291’e, yaralı sayısının ise 172 bin 68’e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi’nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
israil'in filistin'i işgali Filistin-İsrail çatışması Gazze Şeridi israil ordusu
