TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.08.2026 09:31 13 Tebax 2026 09:31
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.08.2026 09:38 13 Tebax 2026 09:38
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Fezlekeyên Ozgur Ozel, Velî Agbaba û Sera Kadigîlê şandin parlamentoyê

Ji bo rakirina parêzbendiya Ozgur Ozel, Velî Agbaba û Sera Kadigîlê, 3 fezleke pêşkeşî Komîsyona Têkel a Parlamentoyê hatin kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Fezlekeyên Ozgur Ozel, Velî Agbaba û Sera Kadigîlê şandin parlamentoyê
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Ji bo rakirina parêzbendiya Serokê Giştî yê Partiya NÛ Ozgur Ozel, Parlamenterê Meletiyê Velî Agbaba û Parlamentera Stenbolê ya Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TÎP) Salîha Sera Kadigîlê, 3 fezleke pêşkeşî Serokatiya Parlamentoyê hatin kirin.

Tezkereyên Serokkomariyê yên Ozgur Ozel û Velî Agbaba yên derbarê rakirina parêzbendiyê 6ê Tebaxê, ya Sera Kadigîlê jî 7ê Tebaxê gihiştin Serokatiya Parlamentoyê.

Serokatiya Parlamentoyê ev fezleke xistin lîsteya "Belgeyên Hatî" û ji Komîsyona Têkel re şandin.

Komîsyona navborî, ji endamên Komîsyona Destûra Bingehîn û ya Dadê pêk tê.

Li aliyê din, Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê ragihandibû ku di çarçoveya lêpirsîna bi tohmeta "wergirtina bertîlê ya bi awayekî zincîreyî" de ji bo rakirina parêzbendiya Ozgur Ozel û Velî Agbaba di 4ê Tebaxê de fezleke hatine amadekirin.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
fezleke parêzbendiya parlamenteran özgür özel sera kadıgil veli ağbaba
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê