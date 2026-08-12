Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Sera Kadıgil’in fezlekeleri TBMM’de

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil'in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki fezlekeler TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

YENİ Parti Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 6 Ağustos tarihinde TBMM Başkanlığı'na geldi.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ise 7 Ağustos tarihinde TBMM Başkanlığı'na ulaştı.

Hazırlanan fezlekeler, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle 4 Ağustos'ta fezleke hazırlandığını bildirmişti.

Süreç nasıl işliyor?

Fezleke süreci, bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla hazırlanan soruşturma dosyasının Meclis'te oylanarak karara bağlanması anlamına geliyor. Süreç, savcılık raporunun Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı üzerinden Meclis'e ulaşmasıyla başlıyor, Karma Komisyon ve Genel Kurul aşamalarıyla devam ediyor.

Savcılık, suç iddiasına yönelik delilleri toplayarak bir fezleke hazırlıyor, dosya Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kanalıyla TBMM Başkanlığı'na gönderiliyor. TBMM Başkanlığı gelen fezlekeyi milletvekillerine duyuruyor. Fezleke, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk ediliyor, sonrasında kura ile beş kişilik bir Hazırlık Komisyonu kuruluyor.

Söz konusu milletvekili, Komisyonu'nda savunmasını yapıyor veya başka bir milletvekiline yaptırıyor. Bu komisyon bir ay içinde çalışmasını tamamlayıp raporunu Karma Komisyon'a sunuyor.

Karma Komisyon raporu görüşüyor, dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sonuna ertelenmesine karar veriyor. Sonrasında rapor TBMM Genel Kurulu gündemine giriyor. Milletvekili son savunmasını yapıyor.

Ayrı ayrı oylama yapılıyor

Bir milletvekili hakkında birden fazla fezleke varsa, her dosya için Genel Kurul'da ayrı ayrı oylama yapılıyor ve salt çoğunluk aranıyor.

Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili, kararın iptali için yedi gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurabiliyor. Yüksek Mahkeme iptal istemini 15 gün içinde kesin olarak karara bağlıyor.

Başvuru reddedilirse veya başvuru yapılmazsa dokunulmazlık kalkıyor, dosya ilgili mahkemeye gidiyor ve milletvekilinin yargılanma süreci başlıyor.

Milletvekilliği sıfatı ise mahkeme kesin hüküm açıklayana kadar devam ediyor.