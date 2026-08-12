TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.08.2026 09:26 12 Tebax 2026 09:26
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.08.2026 09:31 12 Tebax 2026 09:31
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Fetî Yildizê MHPyî: Demîrtaş di çarçoveya qanûnê de ye

Parêzerê Demirtaş, Karaman got, “Demirtaş û hevalên wî tenê ji ber xala 302an a Qanûna Cezê a Tirkan (TCK) girtî ne ku ew xal di nav çarçoveya yasayê de ye. Dema ku ev biryar bikeve meriyetê, ji bo berdana wan ji aliyê hiqûqî ve ti guman nîne.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Fetî Yildizê MHPyî: Demîrtaş di çarçoveya qanûnê de ye
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Alîkarê Serokê Giştî yê MHPyê Fetî Yildiz ji weşana zindî ya Haberturkê re peyamek şand û diyar kir ku Selahattîn Demîrtaş di çarçoveya yasaya nû de ye.

"Qanûna Çarçoveyê" ji aliyê Lijneya Giştî ya Parlamentoyê ve hat pejirandin.

Piştî qebûlkirina yasayê, li ser mijara “Gelo Hevserokê berê yê HDPyê Selahattîn Demîrtaş dê ji vê yasayê sûdê wergire yan na?” daxuyaniyên cuda hatin dayîn.

Daxuyaniya parêzerê Demîrtaş

Mahsunî Karamanê parêzerê Selahattîn Demîrtaş, berê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî bal kişandibû ser vê mijarê û gotibû:

“Demirtaş û hevalên wî tenê ji ber xala 302yan a Qanûna Cezê a Tirkan (TCK) girtî ne ku ew xal di nav çarçoveya qanûnê de ye. Dema ku ev biryar bikeve meriyetê, ji bo berdana wan ji aliyê hiqûqî ve ti guman nîne.”

Fetî Yildiz name şand

Rojnameger Alîşer Delek di bernameyeke televîzyona Haberturkê de li ser mijarê got:

“Kekê wî Nurettîn Demîrtaşê ku di nav kadroyên çiyê de ye dê vegere lê rewşa Selahattîn Demîrtaş ne zelal e.”

Rojnameger Delek piştî vê nirxandina xwe eşkere kir ku Alîkarê Serokê Giştî yê MHPyê Fetî Yildiz ji wî re peyamek şandiye.

Delek li ser peyama ku ji Fetî Yildiz hatiye wiha axivî:

“Min di weşanê de behsa rewşa Demîrtaş kir. Min got 'Nurettîn Demirtaşê birayê wî dê vegere lê rewşa Selahattîn Demîrtaş ne diyar e.' Birêz Fetî Yildiz, ji weşana Haberturkê re notek şand û got, "Selahattîn Demîrtaş di çarçoveya yasayê de ye.'”

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
selahattîn demîrtaş Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî Pêşnûmeya Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî Qanûna Çarçoveyî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê