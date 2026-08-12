MHP'li Feti Yıldız: Selahattin Demirtaş da yasa kapsamında

Çerçeve yasanın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle yasadan yararlanacak isimler tartışma konusu oldu. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yasadan yararlanıp yararlanmayacağı konusunda ise farklı açıklamalar yapıldı.

Mahsuni Karaman'dan açıklama

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından "Demirtaş ve arkadaşları sadece yasa kapsamındaki TCK 302’den tutuklu. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde tahliyeleri konusunda hukuken bir tereddüt yok" paylaşımını yapmıştı.

Feti Yıldız not gönderdi

Gazeteci Alişer Delek, Habertürk TV yayınında “Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz” ifadelerini kullandı. Delek bu yorumu üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kendisine not gönderdiğini belirterek "Sayın Feti Yıldız, not gönderdi ve 'Selahattin Demirtaş yasa kapsamında' dedi" ifadelerini kullandı.

(FY)