LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 22.03.2026 18:25 22 Mart 2026 18:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.03.2026 18:44 22 Mart 2026 18:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Feministler ve LGBTİ+’lar Newroz’da Yenikapı’daydı

LGBTİ+’lar, alandaki saldırı girişimlerine karşı DEM Parti görevlilerinin oluşturduğu güvenlik çemberi eşliğinde kutlamalara katıldı.

Tuğçe Yılmaz


Fotoğraflar: Tuğçe Yılmaz / bianet

Bu yıl “Özgürlük ve Demokrasi Newrozu / Newroza Azadî û Yekîtiya Demokratîk” sloganıyla düzenlenen Newroz Bayramı’nın İstanbul’daki adresi yine Yenikapı Miting Alanı oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen yurttaşlar, yağmura ve soğuk havaya rağmen Newroz ateşinin yakılmasıyla kutlamalara başladı.

Alan gün boyunca sloganlar, müzik ve halaylarla dolarken, binlerce kişinin katılımıyla kitlesel bir buluşmaya sahne oldu; ancak bu kalabalık, herkes için eşit derecede güvenli bir alan anlamına gelmedi.

Newroz’da LGBTİ+’lar: Evin ‘çocuğu’ mu, misafir mi?
Newroz’da LGBTİ+’lar: Evin ‘çocuğu’ mu, misafir mi?
19 Mart 2026

Alandaki güvenlik önlemleri büyük ölçüde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) görevlileri tarafından sağlansa da, kitlenin yoğunluğu ve yer yer heterojen politik bileşimi, LGBTİ+’lar açısından alanı görece güvensiz kıldı.

Newroz alanına giriş öncesinde feminist ve LGBTİ+’lara, DEM Parti görevlileri ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki eşlik etti. Alana girişten itibaren oluşturulan bu koruma hattı, gün boyu sürdü.

“Herkesin partisi değil mi bu parti?”

Alana girdikten sonra LGBTİ+’lar en az üç kez, LGBTİ+fobik saldırı girişimi ile karşı karşıya kaldı.

Her seferinde DEM Parti görevlileri hızlı bir şekilde müdahale ederek grubu koruma altına aldı. Bu müdahalelere alandaki bazı katılımcılar da destek verdi. Özellikle gençler, kadınlar ve Barış Anneleri, oluşturulan güvenlik çemberine yer yer dahil olarak saldırı girişimlerine tepki gösterdi.

Bu esnada sık sık “Jin, jiyan, azadî” sloganı atıldı.

Görevlilerden biri saldırı girişiminde bulunanlara “Partimizi bu yüzden sevmiyor muyuz? Herkesin partisi değil mi bu parti?” diyerek tepki gösterdi. Bir başka görevli ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın LGBTİ+’lara dair açıklamalarını hatırlattı.

“Newroz alanını tek tipleştirmeye çalışan akıl”

Sahneye Koma Amed’in çıkmasıyla birlikte alanın coşkusu artarken, bu anlarda dahi gerilim tamamen ortadan kalkmadı.

Halaylar sırasında gökkuşağı ve trans bayrağının açılması üzerine en az iki ayrı saldırı girişimi daha yaşandı.

Tüm tehditlere rağmen feministler ve LGBTİ+’lar, Koma Amed konserinin sonlarına doğru alkış ve zılgıtlarla, DEM Parti görevlileri eşliğinde alandan ayrıldı.

Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi, yaptığı açıklamada “Newroz alanını tek tipleştirmeye çalışan akıl tarafından bir saldırı girişimi olsa da alanda zılgıtlarımız susmadı. Barış umudunu hep birlikte yükseltiyoruz, hep birlikte özgürleşeceğiz. Yaşasın mücadelemiz! Bîjî Newroz!” dedi.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Newroz 2026 lgbti+fobi lgbti+ hakları dem parti homofobi transfobi
Tuğçe Yılmaz
bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

diğer yazıları
Newroz’da LGBTİ+’lar: Evin ‘çocuğu’ mu, misafir mi?
19 Mart 2026
Newroz’da LGBTİ+’lar: Evin ‘çocuğu’ mu, misafir mi?
“‘I’m not here to fit into your world, I’m here to fight for mine’ dövizini taşıdınız mı?”
12 Mart 2026
“‘I’m not here to fit into your world, I’m here to fight for mine’ dövizini taşıdınız mı?”
“Hormon kullanmak translar için isteğe bağlı bir uygulama değil”
8 Mart 2026
“Hormon kullanmak translar için isteğe bağlı bir uygulama değil”
Mutlu aşk var mıdır?
4 Mart 2026
Mutlu aşk var mıdır?
Depo’da çağdaş Ermeni sanatçılardan ortak ‘Meydan-ը’
4 Mart 2026
Depo’da çağdaş Ermeni sanatçılardan ortak ‘Meydan-ը’
