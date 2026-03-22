Feministler ve LGBTİ+’lar Newroz’da Yenikapı’daydı

Bu yıl “Özgürlük ve Demokrasi Newrozu / Newroza Azadî û Yekîtiya Demokratîk” sloganıyla düzenlenen Newroz Bayramı’nın İstanbul’daki adresi yine Yenikapı Miting Alanı oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen yurttaşlar, yağmura ve soğuk havaya rağmen Newroz ateşinin yakılmasıyla kutlamalara başladı.

Alan gün boyunca sloganlar, müzik ve halaylarla dolarken, binlerce kişinin katılımıyla kitlesel bir buluşmaya sahne oldu; ancak bu kalabalık, herkes için eşit derecede güvenli bir alan anlamına gelmedi.

Newroz’da LGBTİ+’lar: Evin ‘çocuğu’ mu, misafir mi?

Alandaki güvenlik önlemleri büyük ölçüde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) görevlileri tarafından sağlansa da, kitlenin yoğunluğu ve yer yer heterojen politik bileşimi, LGBTİ+’lar açısından alanı görece güvensiz kıldı.

Newroz alanına giriş öncesinde feminist ve LGBTİ+’lara, DEM Parti görevlileri ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki eşlik etti. Alana girişten itibaren oluşturulan bu koruma hattı, gün boyu sürdü.

Yenikapı Newroz alanında LGBTİ+’lara birçok kez saldırı girişimi oldu; fakat DEM Parti görevlilerinin üstün çabalarıyla hepsi engellendi. Newroz pîroz be! pic.twitter.com/8nsCHHrjWL — Tuğçe Yılmaz (@tucyil) March 22, 2026

“Herkesin partisi değil mi bu parti?”

Alana girdikten sonra LGBTİ+’lar en az üç kez, LGBTİ+fobik saldırı girişimi ile karşı karşıya kaldı.

Her seferinde DEM Parti görevlileri hızlı bir şekilde müdahale ederek grubu koruma altına aldı. Bu müdahalelere alandaki bazı katılımcılar da destek verdi. Özellikle gençler, kadınlar ve Barış Anneleri, oluşturulan güvenlik çemberine yer yer dahil olarak saldırı girişimlerine tepki gösterdi.

Bu esnada sık sık “Jin, jiyan, azadî” sloganı atıldı.

Görevlilerden biri saldırı girişiminde bulunanlara “Partimizi bu yüzden sevmiyor muyuz? Herkesin partisi değil mi bu parti?” diyerek tepki gösterdi. Bir başka görevli ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın LGBTİ+’lara dair açıklamalarını hatırlattı.