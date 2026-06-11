Tanrıkulu’ndan Fatoş Pınar Türker’in açıklamalarına ilişkin Meclis’e 33 soruluk önerge

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının 47’nci duruşmasında savunma yapan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in, gözaltı sürecinde yaşadığını belirttiği uygulamalara ilişkin açıklamalarının ardından videolu bir mesaj yayımladı.

Tanrıkulu, Türker’in duruşma salonunda yaptığı savunmada, gözaltında çıplak aramaya maruz kaldığını ve çocukları üzerinden tehdit edildiğini öne sürdüğünü belirterek, konunun aydınlatılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na 33 sorudan oluşan bir araştırma niteliğinde soru önergesi sunduğunu açıkladı.

Tanrıkulu açıklamasında, “Çıplak arama bu iktidarın utancıdır, sabıkasıdır” ifadelerini kullanarak, benzer iddiaların daha önce de gündeme geldiğini savundu.

Fatoş Pınar Türker’in duruşmada yaşadığını anlattığını belirten Tanrıkulu, “Bir kadın kendisine yapılmayan bir muameleyi bu şekilde anlatamaz. Hem İçişleri Bakanlığı’na hem de Adalet Bakanlığı’na düşen görev, bu iddialarla ilgili gerekli incelemeleri yapmaktır” dedi.

Tanrıkulu, gözaltı sürecinde kötü muamele ve tehdit iddialarının da araştırılması gerektiğini belirterek, “İddiaların inkâr edilerek geçiştirilmesi yerine, bütün yönleriyle ortaya çıkarılması gerekir” dedi.

TBMM’ye sunduğu önergenin amacının yaşananların kayıt altına alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi olduğunu söyleyen Tanrıkulu, “Önemli olan bir hafıza oluşturmaktır. İnsan hakları ve adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

(EMK)