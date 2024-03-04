Faili meçhul cinayetlere beraat, istinafta onandı

İstinaf mahkemesi, Ankara’da görülen faili meçhul cinayetlere ilişkin davada verilen zamanaşımı ve beraat kararlarını onadı.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, mahkeme, Abdulmecit Baskın ve Behçet Cantürk cinayetleri yönünden dosyanın zamanaşımından düşmesine, diğer cinayetler yönünden ise beraat kararının yerinde olduğuna hükmetti.

Kararda, sanık Ayhan Çarkın'ın ifadeleri “çelişkili, tutarsız ve manipülatif” bulunurken, tanık ifadeleri, beyanlar ve deliller ise “duyum, kanaat ve tahmine dayalı" olarak değerlendirildi. Karara üyelerden biri 160 sayfa muhalefet şerhi düştü.

Dosya Yargıtay’a gidecek.

Gerekçeli karar: Cinayetler bağlantılı

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in de bulunduğu 18 sanığın, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/1-e maddesindeki “Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması” gerekçesiyle beraatına karar vermişti. Sanıklar hakkındaki bazı suçlamaların da zamanaşımından düşmesine hükmedildi.

Gerekçeli kararda, Ayhan Çarkın dışındaki sanıkların, üzerlerine atılı suçları inkar ettiği, “kanun dışı bir iş yapmadıklarını belirttikleri” ifade edildi.

Mahkemenin 26 Mayıs 2023 tarihli kararının gerekçesinde, yargılama konusu cinayetlerin bağlantılı olduğuna dikkat çekildi:

“Sanıklar hakkında mahkememizce 1993-1994 yılları arasında dosyamızda yargılaması görülen 8 olayda 10 cinayet işlenmiştir. …maktüller Behcet Cantürk ile Fevzi ve Salih Aslan'ın öldürülmesinde kullanılan silahların irtibatlı olduğu; yine maktüller Medet Serhat ve Yusuf Ekinci'nin öldürülmesinde kullanılan silahların da irtibatlı olduğu anlaşılmıştır.”

Davayı başından beri takip eden müdahil avukatlarından, ÇHD Ankara Şubesi Başkanı Murat Yılmaz, kararla ilgili bianet’e yaptığı değerlendirmede, “dosyadaki tüm delillere rağmen yeniden beraat kararı verilmesinin hukuka aykırı ve cezasızlık politikasının bir sonucu olduğunu” söylemişti.