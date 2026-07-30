TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 30.07.2026 08:36 30 Tîrmeh 2026 08:36
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.07.2026 08:58 30 Tîrmeh 2026 08:58
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Erdogan got ku di demeke kurt de qanûna pêvajoyê dê ji bo parlamentoyê were pêşkeşkirin

Erdogan piştî Civîna Kabîneyê ragihand ku rêziknameya qanûnî ya ku li bendê bûn wê di rojên pêş de ji bo parlamentoyê bê pêşkeşkirin. Erdogan têkildarî naveroka rêziknameyê behsa çi tiştî nekir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Erdogan got ku di demeke kurt de qanûna pêvajoyê dê ji bo parlamentoyê were pêşkeşkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Erdogan di daxuyaniya xwe ya piştî civîna Kabîneyê ya li Beştepê de got ku di civînê de “ji aboriyê heta polîtîkaya derveyî, ji polîtîkaya enerjiyê heta pêvajoya ‘Tirkiyeya Bêteror'” mijarên curbicur hatin gotûbêjkirin. 

“Çareseriya mayînde” 

Erdogan di axaftina xwe de li ser encamên aborî yên polîtîkayên ewlehiyê jî rawestiya. Serokê Giştî ê AKPê amaje bi xebateke Serokatiya Karên Aboriyê ya AKPê kir û got  ku “lêçûna rasterast û nerasterast a terorê ji bo Tirkiyeyê derbasî 2,3 trilyon dolarî bûye” û îdia kir ku ger ev pêvajo bi encam bibe dê ev bar jî  ji holê rabibe. Erdogan nêrîna xwe ya têkildarî “çareseriya mayînde” bi vî awayî anî ziman: 

“Gava ku ev mesele bi awayekî mayînde hat çareserkirin, yê ku qezenc bike dê bi 86 milyon welatiyên xwe Tirkiyeyê be, gel be û welat be. Çawa ku mirovên karsaz qezenc dikin, dê birayên me yên kedkar jî qezenc bikin. Çawa ku cotkarên me qezenc dikin, dê turîstkarên me jî qezenc bikin. Çawa ku veberhênêr û hinardekar qezenc dikin, dê jina malê û teqawidbûyî jî qezenc bikin. Çawa ku Tirk qezenc dike, dê Kurd, Ereb, Laz û Çerkes jî qezenc bike. Gava astenga terorê ji holê rabû, aboriya Tirkiyeyê dê di her qadê de dest bi nivîsandina çîrokeke nû bike.”

 Polîtîkaya Derveyî: Kêşeya Serekî Îsraîl e 

Erdoğan di beşê siyaseta dervayî de Îsraîl wekî sedema sereke ya nearamiya di herêmê de bi nav kir û got ku piştî Xezeyê, li Şerîaya Rojava jî siyasetên dagirkerî, koçberkirina bi darê zorê û zextê berdewam dikin. Erdogan bal kişand ser bandora pevçûnên herêmî ya li ser bazarên enerjiyê û diyar kir ku Tirkiye hewl dide vê hawîrdora krîzên piralî birêve bibe. 

Kibris: “Çareseriya du dewletî”

Erdogan di axaftina xwe de bi berfirehî behsa mijara Kibrisê kir û teza xwe “çareseriya du dewletî” ya ku Tirkiye di salên dawî de diparêze dubare kir. Erdogan îdia kir ku kêşeya Kibrisê kêşeya  naskirina “wekheviya serwerî” û “statûya navneteweyî ya wekhev “e. Erdogan destnîşan kir ku ew piştgiriyê didin hewldanên Sekreterê Giştî ê Neteweyên Yekbûyî (NY) António Guterres, lê ew ê tu pêşniyara çareseriyê ya ku Tirkên Kibrisî daxîne statûya kêmneteweyê qebûl nekin. 

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
erdogan pêvajoya çareseriyê Kibris Recep Tayyîp Erdogan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê