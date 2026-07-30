Erdoğan, çatışmasızlık sürecini düzenleyecek yasanın kısa sürede TBMM’ye sunulacağını söyledi

Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada toplantıda ekonomiden güvenliğe çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi. "Terörün Türkiye'ye maliyetinin 2,3 trilyon doları aştığını" belirten Erdoğan, "kalıcı çözüm"le tüm toplumun kazanacağını vurguladı. Dış politikada İsrail'i bölgedeki istikrarsızlığın başlıca nedeni olarak gösterdi. Kıbrıs konusunda "iki devletli çözüm" tezini yineleyen Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin "egemen eşitliği"nin tanınması gerektiğini savundu ve KKTC ile turizm, teknoloji, doğal gaz hattı gibi alanlarda iş birliği yapılacağını açıkladı. Ekonomide ihracat ve üretim desteklerinin süreceğini belirten Erdoğan, orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı ve İspanya ile Fransa'ya yangın söndürme uçağı gönderildiğini duyurdu.

Erdoğan Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrasındaki mutad basın açıklamasında toplantıda “ekonomiden dış politikaya, enerji politikalarından ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine kadar” çeşitli başlıkların ele alındığını söyledi.

"Kalıcı çözüm"

Erdoğan, konuşmasında güvenlik politikalarının ekonomik sonuçları üzerinde de durdu. AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı bir çalışmaya göndermede bulunan AKP Genel Başkanı, “terörün Türkiye'ye doğrudan ve dolaylı maliyetinin 2,3 trilyon doların üzerine çıktığını” öne sürerek, sürecin tamamlanması hâlinde bu yükün ortadan kalkacağını savundu. Erdoğan “kalıcı çözüm”e ilişkin bakışını şöyle özetledi:

“Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır. İş adamı kadar emekçi kardeşlerimiz de kazanacak. Çiftçilerimiz kadar turizmcilerimiz de kazanacak. Yatırımcı, ihracatçı kadar ev hanımı, emekli de kazanacak. Türk kadar Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkes de kazanacak. Terör engeli ortadan kalktığında, Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikâye yazmaya başlayacaktır."

Dış politika: Baş sorun İsrail

Dış politika bölümünde İsrail'i bölgedeki istikrarsızlığın başlıca nedeni olarak niteleyen Erdoğan, Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da işgal, zorla yerinden etme ve baskı politikalarının sürdüğünü söyledi. Bölgesel çatışmaların enerji piyasaları üzerindeki etkilerine değinen Erdoğan, Türkiye'nin bu çoklu kriz ortamını yönetmeye çalıştığını ifade etti.

Kıbrıs: "İki devletli çözüm"

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da geniş yer ayıran Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda savunduğu "iki devletli çözüm" tezini yineledi. Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türklerinin "egemen eşitliği" ve "eşit uluslararası statüsünün" tanınması meselesi olduğunu savunan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in girişimlerini desteklediklerini, ancak Kıbrıs Türklerini azınlık statüsüne indirecek hiçbir çözüm önerisini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Bununla birlikte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Kıbrıs'ta çözüm müzakerelerini iki bölgeli, iki toplumlu federasyon hedefi doğrultusunda sürdürüyor. Yürürlükteki uluslararası çerçeve uyarınca garantör ülkeler Yunanistan ve Birleşik Krallık da bu yaklaşımı destekliyor. Kuzey Kıbrıs'ta ise Ankara'nın açık desteğine karşın Ersin Tatar yönetimini büyük farkla yenerek iktidara gelen Tufan Erhürman hükümeti de Birleşmiş Milletler'in iki bölgeli, iki toplumlu federasyon parametrelerini benimsiyor.

Erdoğan, konuşmasının ilerleyen bölümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm, yükseköğretim, teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarında geliştirilmesine yönelik iş birliğinin süreceğini belirterek, deniz altından doğal gaz hattı da dâhil olmak üzere yeni altyapı projeleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

…Ve diğer konular

Konuşmasının ekonomi bölümünde Erdoğan, ihracat, yatırım ve üretimi desteklemek amacıyla kredi ve finansman programlarının genişletildiğini, Orta Vadeli Program ile yeni reform hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. Çiftçiler, esnaf, turizm sektörü ve emek yoğun sanayi kollarına yönelik desteklerin devam edeceğini de belirtti.

İklim krizi ve orman yangınlarına da değinen Erdoğan, Avrupa'da bu yıl yangınlardan etkilenen alanın geçen yıla göre iki katına çıktığını söyledi. Türkiye'de devam eden yangınlara hava ve kara unsurlarıyla müdahale edildiğini belirten Erdoğan, İspanya ve Fransa'ya yangın söndürme uçakları gönderildiğini açıkladı ve vatandaşlara özellikle ağustos ile eylül aylarında orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Konuşmasının giriş bölümünde muhalefeti de hedef alan Erdoğan, hükümetin uyum içinde çalıştığını savunarak siyasi istikrar vurgusu yaptı; ekonomi, dış politika ve güvenlik alanlarında izledikleri politikaları sürdürme kararlılıklarını yineledi.



(AEK)