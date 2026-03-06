İran’dan IKBY’ye tehdit

İran Savunma Konseyi Üyesi Ali Ekber Ahmediyan, bugün yaptığı açıklamada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) “uyardığını” açıkladı.

Rûdaw’ın aktardığına göre açıklamada, “Kürdistan Bölgesi’ndeki dost ve kardeşlerimize bildiririz ki şu ana kadar bölgede sadece ABD, İsrail ve ayrılıkçı gruplara ait karargâhlar hedef alınmıştı,” dendi.

Saldırıların kapsamının genişletilebileceği tehdidi içeren açıklamanın devamında “Ancak bu gruplar İran sınırlarına girerse, Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm tesis ve kurumlar hedef alınacaktır ve İran’ın zor günlerde Kürdistan Bölgesi’ne sunduğu dostane ilişkiler ve destekler sona erecektir,” ifadeleri yer aldı.

Başta ABD olmak üzere Batı medyasında, İran Kürdistanı’ndaki (Rojhilat) bazı Kürt partilerinin İran’a kara operasyonu başlatacağı yönünde iddialar yer alıyor. Ancak bu haberler, hem IKBY yönetimi hem de ABD-İsrail saldırılarından bir hafta önce kurulan koalisyondaki partilerin liderleri tarafından yalanlandı. (TY)