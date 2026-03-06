ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 06.03.2026 13:03 6 Mart 2026 13:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.03.2026 13:18 6 Mart 2026 13:18
Okuma Okuma:  1 dakika

İran’dan IKBY’ye tehdit

İran, IKBY’deki İranlı Kürt grupların sınırı geçmesi durumunda, bölgede bulunan tüm tesis ve kurumları hedef alacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

IKBY’nin Süleymaniye kenti, (Fotoğraf: IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin X hesabı)

İran Savunma Konseyi Üyesi Ali Ekber Ahmediyan, bugün yaptığı açıklamada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) “uyardığını” açıkladı.

Rûdaw’ın aktardığına göre açıklamada, “Kürdistan Bölgesi’ndeki dost ve kardeşlerimize bildiririz ki şu ana kadar bölgede sadece ABD, İsrail ve ayrılıkçı gruplara ait karargâhlar hedef alınmıştı,” dendi.

Saldırıların kapsamının genişletilebileceği tehdidi içeren açıklamanın devamında “Ancak bu gruplar İran sınırlarına girerse, Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm tesis ve kurumlar hedef alınacaktır ve İran’ın zor günlerde Kürdistan Bölgesi’ne sunduğu dostane ilişkiler ve destekler sona erecektir,” ifadeleri yer aldı.

İran’da Kürt kimliği: Kim kimdir?
İran’da Kürt kimliği: Kim kimdir?
5 Mart 2026

Başta ABD olmak üzere Batı medyasında, İran Kürdistanı’ndaki (Rojhilat) bazı Kürt partilerinin İran’a kara operasyonu başlatacağı yönünde iddialar yer alıyor. Ancak bu haberler, hem IKBY yönetimi hem de ABD-İsrail saldırılarından bir hafta önce kurulan koalisyondaki partilerin liderleri tarafından yalanlandı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
IKBY 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları
