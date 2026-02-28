ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 28.02.2026 14:18
 SG: Son Güncelleme: 02.03.2026 09:31
Okuma:  1 dakika

İran Erbil’deki ABD üssünü vurdu

Bazı haber ajansları, İran’a ait bir insansız hava aracının ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınında düşürüldüğünü de bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran Erbil’deki ABD üssünü vurdu
Fotoğraf:MA

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları devam ederken, İran da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini hedef aldı.

İran, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar başlattı
İran, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar başlattı
28 Şubat 2026

Sabah saatlerinde başlayan çatışmalarda İsrail, İran rejimine ait kurumlar ve askeri üsleri vurdu. Buna karşılık olarak İran, Erbil’deki ABD üssüne saldırı düzenledi. Saldırının hedefi, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda konuşlu ABD askeri üssü oldu.

Bazı haber ajansları, İran’a ait bir insansız hava aracının ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınında düşürüldüğünü de bildirdi. Çatışmaların bölgedeki tansiyonu artırdığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ilgili haberler
Kuveyt: ABD’ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu
Bugün 09:20
/haber/kuveyt-abdye-ait-birkac-savas-ucagi-dustu-tum-murettebat-sag-kurtuldu-317231
İran, İsrail'e 11'nci dalga füze saldırısı başlattı
28 Şubat 2026
/haber/iran-israil-e-11-nci-dalga-fuze-saldirisi-baslatti-317208
Bakırhan’dan İran mesajı: Ne emperyal müdahale ne tekçi rejim
28 Şubat 2026
/haber/bakirhandan-iran-mesaji-ne-emperyal-mudahale-ne-tekci-rejim-317206
İncirlik soruşturmasında gazetecilere gözaltı
28 Şubat 2026
/haber/incirlik-sorusturmasinda-gazetecilere-gozalti-317200
İran, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar başlattı
28 Şubat 2026
/haber/iran-abd-uslerine-es-zamanli-saldirilar-baslatti-317197
İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı
28 Şubat 2026
/haber/israil-iran-a-saldirilariyla-es-zamanli-mescid-i-aksa-yi-kapatti-317194
Donald Trump: Em dawî li rejîma 47 salan tînin
28 Sibat 2026
/haber/donald-trump-em-dawi-li-rejima-47-salan-tinin-317192
