İran Erbil’deki ABD üssünü vurdu

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları devam ederken, İran da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini hedef aldı.

İran, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar başlattı

Sabah saatlerinde başlayan çatışmalarda İsrail, İran rejimine ait kurumlar ve askeri üsleri vurdu. Buna karşılık olarak İran, Erbil’deki ABD üssüne saldırı düzenledi. Saldırının hedefi, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda konuşlu ABD askeri üssü oldu.

Bazı haber ajansları, İran’a ait bir insansız hava aracının ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınında düşürüldüğünü de bildirdi. Çatışmaların bölgedeki tansiyonu artırdığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

(EMK)