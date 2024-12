Enes Güran'ın avukatı: "Nevzat Bahtiyar inanılmaz zeki"

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması ikinci gününde devam ediyor.

Cinayet davasının ikinci duruşması dün (26 Aralık 2024) başladı. Yaklaşık 14 saat süren duruşmada Salim Güran'ın işçisi 15 yaşındaki R.A., pedagog eşliğinde adli görüşme odasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlendi. Ardından Çoban Ahmet Akgün ve Narin’in amcası Erhan Güran dinlendi.

Dün esasa ilişkin katılan avukatların savunmasının da alındığı duruşma bugün tekrar devam ediyor.

Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak adliyeye getirildi.

Saat 09.00’da başlayan duruşmada kimlik tespitinin ardından amca Salim Güran dinlenmek için kürsüye getirildi.

Salim Güran: Her sabah olduğu gibi tarlaya gittim. Mehmet Selim ve oğlu R. ile birlikte. Ardından Bağlar tarafındaki sağlık ocağına gittim. Hükümet Konağı’nın karşısında bulunan bankadan 4 bin lira para çektim ve çocuklara verdim. Daha sonra iki oğlumla çay ocağında oturdum. Ardından aynı istikametten köye döndüm. Petrolden benzin aldım ve eve geldim. Hava sıcaktı, klimanın önünde eşim ve iki oğlumla oturdum, yemek yedik ve dinlendim. Daha sonra yukarı tarlaya gittim, işlerime baktım. O sırada elektrikçiler geldi ve Mehmet Şerif’in arızasına bakmak için geldiklerini söylediler. Onların arabasıyla birlikte gittik.

Salim Güran’ın ardından avukatı Onur Akdağ savunma yapacak.

Av. Onur Akdağ: Nevzat da 30 Eylül tarihli Van Kriminal’in raporundaki DNA’nın nerde bulunduğu bilgisini medyadan öğreniyor. O yüzden bagaj demiyor, o yüzden arka koltuk demiyor. Ben arabadan indim o da arabadan indi, arabanın ön koltuğunu göstererek bunu ortadan kaldır yoksa seni ve aileni öldürürüm. Yaparsan da sana 200 bin veririm dedi. Arabanın bagajında çuval var mı dedi , bagajdan çuval çıkardım. Birlikte çuvala koyduk. Dere kenarına götürdüm dedi. Hikaye bu kadar. Bir gün sonra savcılıkta hikayeyi değiştirdi. Dedi ki ben aslında hortumumla bahçeyi suluyordum. Bana Salim yukarıdan bağırdı, bekle geliyorum, bir yere gitme işim var seninle dedi. Sonra yanıma arabayla geldi, beni takip et dedi. Biz beraber mezarlık yoluna gittik. Arabalarımızdan indik. Bu kez cesedi orda çuvala koymadığını, Salim’den battaniye içindeki cesedi battaniyeyi sıyırarak teslim aldığını, evine götürdüğünü evinde çuvala koyduğunu, çuvalla dereye götürdüğünü anlattı.

Av Onur Aydın: Burada Jandarma’nın çok büyük kabahati oldu. 19 gün boyunca çocuk bulunamadı. Bakılması gereken yerlere bakılmadı, yapılması gerekenler yapılmadı ve Nevzat ilk başta tespit edilemedi. Fail tespit edilemeyince de olur olmaz tutanaklar ihdas ettiler. Fail bulunamayınca fail üretmeye kalktılar. Çok net söylüyorum, Jandarma mesela ilk Ahmet isimli kişiyi tutuklasaydı, Nevzat ifadesini ona göre kurgulama zamanına da sahipti. Salim’den sonra tam 9 günü vardı. Bir de Jandarma Komutanı’nın 3. gün verdiği talihsiz müjdeli haberini unutmayalım. O arada Narin 3 gündür derenin altındaydı. Kolluk, cinayeti çözemeyince agresifleşti. Agresifleşince de hatalar yaptı. Hatanın da ötesinde kasıtlı olarak yani ailenin işkence iddiaları, yalan yanlış tutanakları, yok bunun bununla ilişkisi varmış da bunun yengesiyle ilişkisine yönelik bilgi varmış falan. Neticede, Jandarma 40 yılın başında eline bir cinayet soruşturması geçince bocaladı, eline yüzüne bulaştırdı ve hırsına yenildi. Bu iş polislere verilseydi böyle olmazdı. Jandarma her ifade ile başka bir hikayenin peşine düştü. Kim ne dediyse, çocuğun en son görülme saati ona göre değişti. Saatler değişti, zamanlar değişti, failler değişti, her bir hikayenin peşinden koştu. İş çözülemez hale geldi.

Onur Akdağ: Bu cinayetin ne zaman işlenmiş olabileceğine dair yaklaşık bir zaman bilgisi vardı elimizde. Narin, 15.11’de son kez okul kamerasında görüldü. O yol üzerinde zaten öldürüldü. Kızın içinde ölü halde durduğu araba ise 15.40’ta dereye indi. Yani arada 29 dakika var. Size Narin’in ölüm dakikasını söyleyeyim mi? Narin, 15.13’te Nevzat’ın ellerinde can veriyor. Geriye 27 dakikalık bir zaman dilimi kalıyor. 5-6 dakikada dereye gidiş süresi... En fazla 21 dakika. 21 dakika içerisinde çocuğun patikaya çıktığını düşüneceksek, 2 dakika daha çıkaralım. En fazla 19 dakikalık bir zaman diliminden bahsediyoruz.19 dakika içerisinde karmaşık bir olay örgüsüyle, çok sayıda faille bu cinayetin işlenmesini kim bana akıl ve mantıkla izah edebilir? Dolayısıyla sanık sayısının olabildiğince az, olay örgüsünün de mümkün olduğunca basit olması gerekiyor. Yani karmaşık olmaması gerekiyor.

Av. Onur Aydın: Herkes bir ata oynadı. Benim atım kazansın istiyor. Bu iş din değil, iman değil, takım da tutmuyoruz, at yarışı da oynamadık. Narin’in ölümü ne kadar korkunçsa haksız yere Narin’in öldürülmesi ile itham edilmek o kadar korkunç değil mi? Bunu neden anlamak istemiyorlar? Nevzat’a karşı bu tarafgirlik niye? Nevzat şimdi diyor ki tek başıma bir köyün hakkından geldim. Hem namuslarına iftira attım, hem kızlarını katlettim, belki de istismar ettim hem de günahımı boyunlarına bıraktım. Yani yedim, içtim hesabı size kitledim. Ve bütün bir toplum bu katile alkış tutuyor. 10 duruşma da olsa 10 ayrı kurgu ile karşımızda olacak. Aman haaa, bak sakın haa sakın Nevzat demeyin bize, Nevzat’ın boynuna bırakmayın diyerek Devlete ve kurumlarına parmak sallayanların o parmakları ne zaman kırılacak ? Nevzat Tüm Türkiye’yi parmağında oynattı, oynatmaya da devam ediyor.

Raporda her ne kadar PSA tespit edildiyse de bunun kadınlarda da bulunabileceği belirtiliyor. Çocuk dere yatağında bulunduğu için dereye akan kirli sular, insan dışkıları bulaşmış olabilir deniyor. Yani ihtimaller dahilinde bir belirsizlik var. Ama eğer bir istismar ihtimalinden bahsedeceksek, faili ilk amca olarak mı, abi olarak mı düşüneceğiz? Yoksa aileye düşman olmuş, babaya kinlenmiş, belki de öç alma duygusuyla hareket eden ve psikolojisi analiz edildiğinde pedofili geçmişi olabilecek olan Nevzat’ı mı görmeliyiz? Hangisi daha yakın ihtimal? Salim ile Enes üzerinde kurgulanan iki senaryo ve 'görmemesi gereken bir şey gördü' deniyorsa bunun neticesi istismar mı olur? Eğer çocuğa karşı bir istismar girişimi ya da bulgusu olduysa, bu çok net bir şekilde Nevzat’ı işaret ediyor.

Ben Nevzat’ı çok iyi analiz ettim, çok iyi tanıyorum. Nevzat her şeyi papağan gibi, bir baykuş gibi televizyondan ezberleyerek, sosyal medyadan öğrenerek bu hale getirdi. Arabada bulunan DNA, ortada bir ceset yokken bir insanın gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına sebep oluyor çünkü ortada bir ceset yok ve kişi kasten adam öldürmeden tutuklanıyor ceset olmadığı halde. O zaman bu DNA’nın çocuğun ölüm halinde salgıladığı bir sıvı olması gerekir. Aksi durumda bir kişinin kasten adam öldürmekten tutuklanması mümkün değildir. Ancak Salim direkt olarak tutuklandı.

Av. Onur Akdağ: Birinci senaryoya bakalım. Senaryoya göre, Salim ile Yüksel'in ilişkisi var. Bu ilişki evin içerisinde gerçekleşiyor. Salim, Arif’in evindeki diğer çocuklara aldırış etmeyip eve gidiyor. Tam o esnada Narin geliyor. Evin iki kapısı var. Narin, her iki kapıyı da olağanüstü bir güçle açıyor ve durumu görüyor. Salim, çocuğu öldürmek zorunda kalıyor. Tabii evdeki diğer üç çocuğu öldürmüyor ama Narin gelip görünce onu öldüresi geliyor. Sonra dışarıda hazır bulunan Nevzat’a tepeden sesleniyor. Nevzat eve geliyor. Nevzat’ın 'boş oda' dediği odada Narin’in cesedini görüyor. Tabii bu arada Nevzat, Bahtiyar’ın 4 tane çocuk bazasını göremiyor, ancak Narin’in ağzından köpük geldiğini görebiliyor. Salim, olayı Nevzat’a anlatıyor. Şimdi bu senaryo üzerinden soruyorum: Küçücük bir beden, sözde görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülüyor. Peki, neden cesedi ben taşımıyorum da üç aydır konuşmadığım, aile dışından bir yetişkin yabancıya taşıttırıp kendime yeni bir şahit yaratıyorum? Başka bir ifadeyle, 8 yaşındaki masum bir çocuk şahit olduğu için öldürülüyor ama 50 yaşında aile dışından bir yabancı daha büyük bir suça şahit tutuluyor. Bu senaryoyu akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün mü?

Şimdi gelelim her iki senaryonun da ortak noktası olan en komik kısmına. Kahramanımız Salim, tüm bunlar başına gelirken mobil bankacılık üzerinden 2 tane fatura ödemesi gerçekleştiriyor. 15.19 ve 15.28 de 11 Eylül tarihli ön inceleme raporunu dosyada olmasına rağmen biz yine de 15 Aralık’ta UYAP üzerinden sunduk.

Av Onur Akdağ: Telefondaki uygulama Mi Health APK’dır. Bu uygulamada sadece belirli bir tarihe ait verileri silebilirsiniz, saatlik silme mümkün değildir. Adımsayar uygulamasının hata payı var mı, ona bakalım. Buna ilişkin çok kapsamlı ve harika makaleler elde ettik. 103 kişi, üç hafta boyunca, her biri bir hafta süren üç farklı adım sayma denemesinde her iki cihazı da aynı anda kullandı. Çalışma, uygulamanın ortalama günlük 8.500 adım sayısını yaklaşık 500 adım fazla tahmin ettiğini yüzde 6 daha fazla adım ölçtüğünü gösterdi. Buna ilişkin makalelerin tamamına baktığımızda en fazla yüzde 7 hata payı var ve bu hata eksik değil, fazla ölçtüğü yönünde. Bu makaleleri Sayın Mahkeme’ye sunuyoruz. Şimdi size adımsayarla ilgili çok ünlü bir davayı anlatacağım. Visconsin’li anne Vander Heyden’in hikayesi. Özetle, Heyden, erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyor ve ufak çocukları var. Bir gece bara gidiyorlar, tartışıyorlar. Adam eve geri dönüyor, kadın barda kalıyor. Ertesi gün kadın bir arazide ölü bulunuyor. Erkek arkadaşı zanlı konumunda, üstelik araba tekerleğinde kadının saç teli bulunduğu için mahkum ediliyor. Ancak adamın avukatları araştırma yapıyor. Kadın, erkek arkadaşı gittikten sonra barda başka bir adamla tanışıyor ve kanal kenarına gidiyorlar. İlk başta bu adam suçlamaları kabul etmiyor. Ancak daha sonra, kadının bir arkadaşına tartıştıklarını ve kadını öldürdüğünü gördüğünü söylüyor. Bu süreçte anlaşılıyor ki kadının erkek arkadaşı, suçun işlendiği zaman diliminde sadece 12 adım atmış. Bu da erkek arkadaşın o saatlerde evde olduğu savunmasını doğruluyor. Bu davada adımsayar, hukuki bir delil olarak kabul ediliyor. Bu kararı ve adımsayarın hukuken neden delil değeri taşıdığını anlatan detaylı bir yabancı kararı da Sayın Mahkeme’ye sunuyoruz.

Av. Onur Akdağ: Salim Güran, 21 Ağustos’ta toplam 11.526 adım atmış, 6 kilometre yürümüş ve 461 kalori harcamıştır. Bu aktivite, 2 saat 21 dakika sürede gerçekleştirilmiştir. Şimdi herkes şu noktaya takılmış: “24 saatte yalnızca 2 saat 21 dakika mı yürümüş?” Bu süre, her adım atıldığında işleyen bir süreyi ifade eder. Örneğin, uyurken adımsayar aktif olmaz. Aynı uygulamaya ilişkin bazı örneklerle, atılan adımlarla harcanan sürenin ne kadar orantılı olduğunu göstermek istiyorum.

Duruşmaya 2 saat ara verildi.

Aranın ardından Nevzat Bahtiyar savunma yapmak için kürsüde.

Ben sadece cesedi taşıdım, başka bir suç işlemedim. Salim tüm suçu bana yıkmaya çalışıyor. Salim’in avukatı bana 'vahşi papağan' dedi. Ben papağan değilim, öyle olsaydım ormanda yaşardım. Ailem güvende olmadığı için yalan söyledim.Cezaevine geldiklerinde her şeyi anlatmaya hazır olduğumu söyledim. Cezaevinde ne televizyon var ne radyo. Bilgileri nereden bilebilirim? 'Patlıcan' dedim, herkes güldü. Sadece espri yapmıştım.

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapacak.

Av. Ali Eryılmaz: Bütün sanıklar, benim müvekkilim de dahil, bu davada şüpheli. Müvekkilime katil olarak ithamda bulunmamalarını rica ediyorum. Biz filmin sonuna yetiştik. Dosyaya baktığımızda cinayetin sebebine ilişkin bir neden yok, ama içeriklere bakınca insanlar ihtimaller üzerine konuşuyor. Eğer toplumun susmasını istiyorlarsa yapacakları tek bir şey var çıkıp itiraf etmeleri. Önce Allah’a, sonra size havale edelim.

Cinayetin sebebine ilişkin net bir husus yok. Ama belgelere bakılınca üç dört ihtimal çıkıyor ve kamuoyu da doğal olarak bunu tartışıyor. Şu davada mükevvilim kadar konuşup davaya katkı sunsalardı toplumda böyle tartışmalar olmayacaktı. Kendi kabahatlerini başkalarının üzerine yıkmasınlar, hadlerini bilsinler.

Jandarma, 29 Ağustosta bir tutanak tutuyor. Anne Yüksel Güran beyanında bir kişiye diyor ki; evde erkek çocuğum olduğu için bir yere gezmeye gittiğim zaman Narin'i Maşallah'a teslim ederdim. Bu cümleden birsürü şey çıkartabilirsiniz. O kadar yalanın içerisinde ifadeleri bir araya getirdiğiniz zaman en az bir iki doğru unsuru yakalayabiliyorsunuz. Ben yorum yapmıyorum, yorumu size bırakıyorum.

Rojin'in babası, bugüne kadar çalmadığı kapı kalmadı. O manzarayı hiç unutamıyorum, sahil kenarında bir yerde yatmış. Kabaiş ailesi hala koşturup duruyor, tutunacak br dal arıyor. Bu aile de aynı şeyi yapmış olsaydı, olayı örtbas etmek yerine, tanıkları susturmak yerine Narin'i gerçek anlamda arasalardı toplumun nezdinde yerleri çok farklı olacaktı.

Narin bizim kızımızdır demesinler, Narin şurada oturan, 85 milyonu temsil eden insanların kızı. Katilin kim olduğunu biliyorlar, mağdur rolünü oynuyorlar. Yargıtaydan bu dosya gelinceye kadar sata sata biter o tarlalar.

Yüksel Güran oturduğu yerden araya girerek, "Ben bir anayım, parmağını bana sallamasın."

Mahkeme Başkanı: Avukat bey, doğru söylüyor, parmak sallamayın.

"3 bin 600 insan 19 gün boyunca Narin'i aradı"

Av. Ali Eryılmaz: Enes'i kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. 3 bin 600 insan 19 gün boyunca Narin'i aradı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin en büyük kurtarma operasyonu yapıldı ama bulunamadı, imkansız bir şey bulunamaması. Neden bulunamadı? Sahte ihbarlar, yangınlar, terlik bulma, tanık yanıltma, jandarma yanıltma vs. davranışları olmasa Narin ilk 3 gün içerisinde bulunurdu. Bunlar, Narin’in bulunmasını da istemediler. 'Bulamadan çekip giderler biz bu işten kurtuluruz' diye düşündüler. Nevzat'ı kurtarmak için mi bu kadar çabaya giriyorlar? Kendi ifadelerine göre Nevzat bunların kapısında köpek olamaz. Bu suçu işleyenler bunlar, her şey ortada. Ailenin içerisinde işlenen bir cinayet olduğu çok açık.

"O delillerin karşısında konuşmaya haya ederim"

Av. Ali Eryılmaz: Ya tehdit ederek ya da para teklif ederek Nevzat'ı bu suça dahil edersiniz. Bu suça da onu soktular. Köyde birsürü insan varken neden Nevzat peki? Kendi savunmalarından örnek vereceğim; sözde o gün düğün için herkes gitmiş ve köyde kimse kalmamış. Salim ile Nevzat da dostmuş, yedikleri içtikleri ayrı olmazmış. Çağırdıkları insan Nevzat olacak tabii ki. Dolayısıyla Nevzat'ı bu konuda kullanmışlar.

Nevzat’ın bu davada farklı bir önemi daha var. Davanın başladığı ilk günden bugüne kadar diğer sanıkların yaptığı tek şey, birbirlerini suçlamak oldu. 'Katil odur' demekten başka bir şey yapmadılar. Ancak değişen ifadelerin içerisinde birkaç önemli unsur vardı. Nevzat her zaman, 'Bana cesedi Salim verdi' dedi. Nevzat’ın beyanlarının farklı olması, birçok şeyi değiştiremiyor.

Sanıkların yaptığı tek şey Nevzat'ı suçlamak. Nevzat'ın vermiş olduğu ifade bu mahkeme nezdinde esas alınabilecek tek ifadedir. Nahit Eren delilleri bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. O delillerin karşısında konuşmaya haya ederim.