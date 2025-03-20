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Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 08:00
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 12:21
4 dk Okuma

"Yarın Kemal'i vuracaklar"

Kemal Kurkut'un ağabeyi Ercan Kurkut: "Bahar yine geldi, çiçekler açtı… Ama baharın açmamış çiçeği Kemal için adalet yerini bulmadı."

Evrim Deniz
Evrim Deniz

Evrim Deniz
Görseli Büyüt
annesine dolamış ve başını yaslamış. Hafifçe gülümsüyor ve sıcak bir ifade taşınıyor. Annesi ise daha ciddi bir ifadeye sahip ama huzurlu görünüyor. Annenin, başında lacivert-beyaz desenli bir başörtüsü, siyah bir bluz, uzun çiçek desenli bir etek ve bej renkli bir hırka giymiş. Kemal ise kahverengi deri ceket, siyah pantolon ve yeşil de Arka planda, beyaz sıvalı bir duvar, küçük bir pencere ve önünde plastik beyaz bir sandalye bulunuyor. Sandalyenin üzerinde kırmızı bir minder ve tahta bir sopa var. Sağ tarafta, üstü şekilde kapatılmış, tuğla ve ahşaptan yapılmış basit bir yapı göze çarpıyor. Çevrede bitkiler ve dökülmüş yapraklar var. Genel olarak, fotoğraf samimi ve doğal bir aile bağı yansıtılıyor. Sıcak bir köy veya kırsal manzara çekilmiş gibi görünüyor.
Kemal Kurkut ve annesi

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Kemal Kurkut, 21 Mart 2017’de Diyarbakır Newrozu’nda, Newroz Parkı’na giden Evrim Alataş Caddesi üzerindeki kontrol noktasında polisin açtığı ateşle öldürüldü. Olayın ardından Diyarbakır Valiliği, “Çantamda bomba var, hepinizi öldüreceğim” diyerek elindeki bıçakla alana koştuğu için canlı bomba olma ihtimali değerlendirildiğinden müdahale edilmiştir” açıklamasını yaptı. Ancak gazeteci Abdurrahman Gök’ün çektiği fotoğraflar, Valiliğin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.

Kemal Kurkut’un öldürülmesinin üzerinden sekiz yıl geçti. Ağabeyi Ercan Kurkut, 2017 yılında yaşanan Newroz’u ve Kemal’i bianet’e anlattı.

"O sabah evinden çıktı"

Kemal Kurkut nasıl biriydi?

Kemal, zorluklar içinde, babasız büyümüş bir gençti. Annesi, onu büyütmek için büyük fedakârlıklar yaptı. O Newroz gününe kadar kimsenin kalbini kırmamış, çevresiyle iyi geçinen, eğitim hayatına gecikmeli de olsa katılarak hayallerinin peşinden koşan, toplumsal olaylara duyarlı güzel bir insandı.

Ankara Gar Katliamı’na tanıklık etmesi onu derinden etkiledi. O günden sonra eski neşesi kalmadı ve bu etkiden uzun süre kurtulamadı. Yine de hayalini kurduğu üniversiteyi kazandı. Baharın gelişini kutlamak için, o sabah evinden çıktı ve bir daha dönmedi. Aynı Ankara Gar Katliamı’nda hayatını kaybeden gençler gibi...

"Devlet görevlilerinin gözünde Kemal 'terörist'ti"

Newroz günü neler yaşandı?

Newroz günü, her zamanki gibi "Bu yıl kaç kişi toplandı, kimler sahneye çıktı, hangi mesajlar verildi?" diye beklediğimiz bir gündü. Sabah saatlerinde, canlı bomba şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybettiği haberi geldi. Öğleden sonra Newroz’un coşkusunu yaşamak için beklerken, emniyetten Kemal’in adli bir olaya karıştığı haberini aldık. Bir bilinmezliğin içine düşmüştük. Sabahki “canlı bomba” olduğu söylenen kişinin Kemal olduğunu öğrendiğimizde şok yaşadık.

Sabaha karşı evden çıktığını biliyorduk ve böyle bir şey yapmayacağını da biliyorduk. Ancak karşılaştığımız tüm devlet görevlilerinin gözünde Kemal 'terörist'ti ve bu algı, tüm kurumlar tarafından bize karşı kullanıldı.

*Kemal Kurkut'un vurulma anı Fotoğraflar: Abdurrahman Gök

"En ağır bedeli Abdurrahman Gök ödedi"

Abdurrahman Gök’ün çektiği fotoğraflar ortaya çıkınca ne hissettiniz? Fotoğraflar olmasaydı ne olurdu?

Fotoğraflar, Kemal’i Malatya Adli Tıp Kurumu’ndan almadan hemen önce yayımlandı. Kemal’in masumiyeti tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Biz sadece onun ölümüne değil, aynı zamanda büyük bir bilinmezliğe karşı da mücadele ediyorduk. Abdurrahman Gök, o bilinmezlikten ve çaresizlikten kurtulmamızı sağladı.

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Kemal artık masumdu ve bunu sadece o fotoğraflar kanıtlayabilirdi. Çünkü hukuk, böyle olaylarda her zaman kolluk güçlerinden yana tavır alıyordu. Fotoğraflar olmasaydı, Kemal ve ailemiz hem toplum içinde hem de devletin gözünde çok farklı bir konumda olacaktı. Bu fotoğraflar her şeyi açıklığa kavuşturdu ve Valilik, açıklamasını değiştirmek zorunda kaldı. Ancak bu gerçeğin ortaya çıkmasının bir bedeli oldu ve en ağır bedeli Abdurrahman Gök ödedi.

"Olay sadece bir kişiye yıkıldı; ona da ceza verilmedi"

Kemal Kurkut’u öldüren polis memuru yargılandı ama tutuklanmadı. Bu süreç size ne hissettirdi?

Failler ortaya çıkmadı. Ama aslında fail, orada silahına davranan tüm kolluk güçleri, eksik soruşturma yürüten görevliler ve olayı kamuoyuna yanlış aktaran tüm kurumlardı. Soruşturma eksik yürütüldü ve olay sadece bir kişiye yıkıldı; ona da ceza verilmedi.

Başta, yaşananlar bu kadar açıkken birilerinin ceza alacağını düşündük. Ama yanıldık. Aslında umut ettik… Kemal için adalet arayışımız sadece onun için değil, benzer olayların bir daha yaşanmaması içindi. Ancak gencecik yaşında katledilen Kemal için adalet sağlanmadı.

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Bahar yine geldi, çiçekler açtı… Ama baharın açmamış çiçeği Kemal için adalet yerini bulmadı. Yarın Kemal'i vuracaklar. Kurşun sesleri duyulacak, kuşlar uçuşacak. Ama Kemal'in fotoğrafı Diyarbakır Newroz alanında bizlere, sizlere bakacak. Bu Newroz 'barış'ın filizlendiği bir Newroz. Gençler barış umuduyla alanları dolduracak ve Kemal'in adını anacak, katledildiği yere karanfil bırakacak, 'barış' diyecek. Umarım bu süreç, sonunda başarıyla sonuçlanır. Barış gerçekleşir ve bir daha ülkemizde hiçbir masum genç bu şekilde katledilmez.

Ne olmuştu?

Adıyaman doğumlu Kemal Kurkut, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisiydi.

2017'de gittiği Diyarbakır Newroz’unda, Newroz Parkı'na yakın mesafedeki Evrim Alataş Caddesi üzerindeki polis kontrol noktasında vurularak hayatını kaybetti.

Olay anında Abdurrahman Gök'ün çektiği fotoğraflarda, vücudunun üst bölümü çıplak haldeyken kontrol noktasında polislerle tartışan Kurkut, noktayı geçerek koşmaya başlıyor. Polislerden bazıları üzerine bazıları da havaya ateş açıyor.

Haberi duyuran dihaber muhabiri Gök, bir polis amirinin “Ateş etmeyin” uyarılarına rağmen Kurkut’un vurulduğunu yazdı.

Kurkut'un vurulmasının ardından açıklama yapan Diyarbakır Valiliği ise Kurkut’un elinde bıçak olduğunu ve “intihar saldırganı olabileceği şüphesi bulunduğunu”, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Cinayetle ilgili iki polisin ifadesi alındı, polislerden Y.Ş.’ye “olası kastla öldürmekten” müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme, Y.Ş.’nin tutuklanması talebini ise şu gerekçeyle reddetti: “Sanığın soruşturma aşamasındaki beyanlarında kendisinin de ateş ettiğini belirtmesi ve dosya kapsamına yansıyan davranışları itibariyle kaçacağı ya da suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme yönünde bir eylemde bulunacağı yönünde dosyaya yansıyan herhangi bir emare bulunmaması…”

Dava beraatla bitti. 

Kurkut'un ailesinin, "hizmet kusuru" gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı hakkında açtığı davada hükmedilen 256 bin TL maddi ve manevi tazminat kararı istinaf mahkemesince bozuldu. 

(ED)

Haber Yeri
Diyarbakır
Kemal Kurkut Diyarbakır Newroz'u Newroz 2025
Evrim Deniz
Evrim Deniz
@_evrimdnz [email protected] tüm yazıları
Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle...

Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle yer aldı. Bağımsız gazetecilik anlayışını benimseyen Evrim Deniz, kadın emeği, insan hakları ve toplumsal adalet gibi konulara odaklanmaktadır. Şu anda Bianet’in Diyarbakır muhabiri olarak görev yapmaktadır.

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