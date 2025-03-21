Diyarbakır Newroz'u: Öcalan, barış, yağmur ve halay
Bu yıl "Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk" ve "Özgürlük İçin Demokratik Toplum" şiarıyla startı verilen Newroz Bayramı kutlamalarının finali Diyarbakır’da yapıldı. Newroz Parkı'nda düzenlenen kutlamaya yüz binlerce kişi katıldı. Renkli flamalarla kaplı olan Newroz alanına, yağmura ve çamura rağmen insanlar fistan ve yöresel kıyafetler giyerek geldi.
Newroz alanında kimi zaman yağmur yağdı, kimi zaman güneş açtı, kimi zaman ise rüzgar esti. Ancak tüm bu hava koşullarına rağmen son yılların en yoğun katılımı gerçekleşti. Alanı terk etmeyen katılımcılar bianet’e konuştu.
Geçen sene hamile katıldığı Newroz’a bu yıl bebeği ile gelen Kardelen Deniz şöyle konuştu:
"Geçen sene hamileyken buraya geldim ve 4 saat girişte bekledik. İçeriye çok geç girdik. Keyif alamadık. O zaman o yanan ateşi göremedim diye kızımın adını Rahşan koydum. Çocuk hasta olacak diye biraz tedirginim ama alışsın şimdiden bunlara. Biz kar, kış yağmur demeden direnen bir halkız. Ve barış için buradayız. Kızım bombaların patlamadığı bir ülkede büyüsün diye buradayız.”
"Kimse Kürtlerin Newroz ateşini söndüremez"
60 yaşındaki Abdullah Diyar, “Ben HEP’ten DEM’e kadar bu mücadeledeydim. Şimdi DEM nesli de burada, HEP nesli de. Biz koca bir nesil yan yanayız. Bizi nasıl yok edebilirler ki? Şu alana coşkuya bakın. Ne yağmur ne kıyamet Kürtlerin Newroz ateşini söndüremez. Umarım bu ateş tüm ülkeye barış ve demokrasi getirir” diye konuştu.
"Çok umutlu ve mutluyuz"
Alana erkek arkadaşıyla gelen,19 yaşındaki Nesrin T., "Yağmur yağıyor rüzgar var ama üşümüyoruz. Daha önceki seneler annem hep tedirgin oldu Newroz'a gitmemden ama bu yıl 'Kalk git barış senin neslin için' dedi. Ben de sevgilimle geldim buraya. Çok umutlu ve mutluyuz. Ama tüm tutsakların bırakılmasını istiyoruz. Selahattin Demirtaş’ın Newroz’u kutlu olsun. Umut ediyorum ki onu da görme şansım olur’’ diyerek ifade etti duygularını.
Seneler sonra tekrar coşkulu ve barışın konuşulduğu bir Newroz gördüğü için hüzünlendiğini dile getiren 68 yaşındaki Gül Y., şöyle konuştu:
"En son böyle bir Newroz ne zaman gördüm bilmiyorum. Seneler sonra Sebahat Tuncel’i de burada görmek benim için onur verici. Barışı bugün tutsak olan Leyla Güven’e de getireceğiz. Hepsini tek tek alacağız. Yine bir arada olacağız. Leyla’nın da newrozu kutlu olsun.”
20 Mart’ta düzenlenen Batman Newroz’undan Diyarbakır'a gelen 21 yaşındaki Diyar S., "Kürtlerin yıl içinde beklediği en önemli gün Newroz'dur. Ama Amed Newroz'u her zaman bizler için en heyecanlı yerdir. O yüzden yağmur çamur bizi yıldıramaz." dedi.
"Biz Kürt halkıyız ne geçmişimizi ne bugünümüzü unuturuz"
Yanındaki kadın arkadaşının başına sarı yeşil kırmızı fular bağlayan 55 yaşındaki Sakine Y. şöyle konuştu:
“Bugün burada Kemal’in, yıllardır tutsak olan Selahattin Demirtaş’ın ve en önemlisi İmralı Heyeti'nin fotoğrafları asılı. Bunlar bizim gerçeklerimiz biz buraya sadece bir kutlama için gelmedik. Newroz coşkudur, newroz isyandır, newroz ateştir. Bugün yağmur yağacak, çamur içinde kalacağız ama fistanlarla bu alana geldik. Biz Kürt halkıyız ne geçmişimizi ne bugünümüzü unuturuz.”
"Barış sadece Kürtlere değil hepimize gelecek"
Üniversiteli arkadaşlarıyla alana gelen 22 yaşındaki Ahmet T., “Bugün buraya çocukluk arkadaşlarımla geldim. Senelerdir her Newroz bizim için hüzünlü ve ‘barış’ dilediğimiz bir şekilde geçti. Bugün burada yeniden barışı umut etmek, benim gibi gençlerin özgür demokratik barış içinde yaşama isteği tescillenecek. Buradan İstanbul’da direnen arkadaşlarıma da sesleniyorum. Korkmayın. Barış sadece Kürtlere değil hepimize gelecek. Ve bu faşizan düzeni el ele yeneceğiz” diye konuştu.
Torunlarıyla gelen 65 yaşındaki Beritan H., 2 çocuğunun siyasi tutsak olduğunu dile getirdi ve ekledi:
“Hepimizin gözü toprakta. Senelerdir barış için o kapıdan o kapıya gittik. Bugün bu alanda gençlerin coşkusu, umudu kadınların sevinci ortada. Biz bu mücdaleyi yenilmek için vermedik. Biz kazanacağız. Halk olarak barışı getireceğiz. Ben de barış içindeki bu ülkeden göçeceğim”
Mayısta evleneceklerini söyleyen Baran ve Sevim,ailelerini tanıştırmak için Newroz'a getirdiklerini dile getirdi. Çift, "Bugün barışın yükseldiği gün, ailelerimizi tanıştırmak için newroza getirdik. Newroz coşkusundan faydalanmak istedik" dedi.
Kutlamadan objektifimize takılan diğer görüntüler şöyle:
(ED/AD)