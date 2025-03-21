Diyarbakır Newroz'u: Öcalan, barış, yağmur ve halay

"Çok umutlu ve mutluyuz"

Alana erkek arkadaşıyla gelen,19 yaşındaki Nesrin T., "Yağmur yağıyor rüzgar var ama üşümüyoruz. Daha önceki seneler annem hep tedirgin oldu Newroz'a gitmemden ama bu yıl 'Kalk git barış senin neslin için' dedi. Ben de sevgilimle geldim buraya. Çok umutlu ve mutluyuz. Ama tüm tutsakların bırakılmasını istiyoruz. Selahattin Demirtaş’ın Newroz’u kutlu olsun. Umut ediyorum ki onu da görme şansım olur’’ diyerek ifade etti duygularını.