ÇHD'li avukatlar: Gözaltında çıplak aramaya maruz kalan yurttaşlar oldu

Ankara, İzmir, İstanbul ve birçok ilde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar dün gece de devam etti.

Protestolar sırasında yurttaşlar darp edildi, biber gazı ve plastik mermiye maruz kaldı.

Sabah saatlerinde ise çok sayıda kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya gire yurt genelinde 343 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da ise en az 94 kişinin gözaltında olduğu bilgisi edinildi.

Ekrem İmamoğlu eylemleri 4'üncü gün: Çok sayıda gözaltı

Ankara ve İzmir’de süreci takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatlarından Leyla Bilgen ve Nergiz Görnaz bianet’e konuştu.

İzmir’de en az 170 kişi gözaltında

ÇHD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Leyla Bilgen, aralarında işçiler, öğrenciler ve yürüyüşe destek için gelen yurttaşların olduğu 170’ten fazla kişi gözaltında olduğunu belirttiği açıklamasına şöyle devam etti:

“Her birinin gözaltına alınma gerekçesi farklı. Terör örgütü propagandası, kanuna aykırı gösteriş ve yürüyüşe katılma ve kamu görevlisine mukavemetten yana suçlamalar var. İfade işlemleri için evinden alınan bazı yurttaşların evinde arama yapılmış bazılarının yapılmamış. Polisin müdahale etmediği daha sakin yürüyüşlerin yapıldığı ilçeler var. Ama sabahki operasyonda onlardan da alınanlar var. Fakat her biri ayrı bir şubeye götürülmüş durumda.”

Gözaltına alındıktan sonra da işkence devam etmiş

İzmir’de yapılan protestolarda birçok kişinin işkence ile gözaltına alındığını belirten Bilgen şöyle konuştu: “İlk gün de müdahale olmuştu ama gözaltına almayıp darp edip bırakıyorlardı. Ama dün İzmir’de ve ülkenin her yerinde işkence ile gözaltına alma ardından da işkenceye devam etme durumu var. İşkencelere dair Türk Tabipler Birliği (TBB) ile birlikte çalıştık. Darp raporu aldık ve suç duyurusunda bulunacağız.”

Valilik işkenceyi meşrulaştırmak için görevlendirme yaptı

İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, hekimlere gözaltı muayenelerini karakolda yapması için genelge yollayarak görevlendirme yaptı.

Söz konusu uygulamanın mevzuata aykırı olduğunu belirten Bilgen, “İşkence izlerini raporlaştırmayı engellemek için sağlık çalışanlarını baskı altında polis nezaretinde muayene yapmaya zorluyorlar” ifadelerini kullandı.

Ankara’da 23 kişi gözaltında

Dün ODTÜ’de yapılan protestolar sırasında gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakıldığını dile getiren Av. Nergiz Görnaz ise şöyle dedi:

“ODTÜ’de alınan arkadaşlar serbest bırakıldı. Sabaha karşı yapılan ev baskınlarından alınan şu an için 23 kişi var ve emniyet işlemleri devam ediyor. Görüşme yaptığımız kişilerine arasında 7 kişi çıplak aramaya maruz bırakılmış. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ndan sevk edilmişler. Ama savcı ‘başka bir suç unsuruna rastlanırsa yine talimat yazarız’ diye bildirmiş sevk yazısında. 24 saatlik gözaltı süreleri var. Toplamda 31 kişi hakkında yakalama kararı var. 8 kişi henüz getirilmedi.”

(ED)