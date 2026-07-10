Elmaz Romî: Kobanî halkı “Ayn el-Arab” adını kabul etmeyecek

Suriye geçici hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak'ta imzalanan ateşkes sonrası entegrasyon sürecinde, Kürtçe-Arapça tabelaların kaldırılıp yerine sadece Arapça tabelaların asılması ve kent adlarının Arapçalaştırılması tartışma yarattı. Kobanî adının resmî belgelerde "Ayn el-Arab" olarak yazılması 9 Temmuz'da kentte protesto edildi. bianet'e konuşan Kobanî Belediye Başkanı Elmaz Romî, Suriye hükümetiyle görüşmelerde Kobanî isminin korunmasını talep ettiklerini belirterek, "Kobanî halkı hiçbir zaman ‘Ayn el-Arab’ demeyecek ve bu ismin Arapça yazılmasını kabul etmeyecek" dedi.

Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 30 Ocak’ta imzalanan anlaşmayla sağlanan ateşkes sürerken, askerî ve idari yapıların entegrasyonu da kademeli olarak devam ediyor. Ancak Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi döneminde resmî kurumlarda kullanılan Kürtçe-Arapça tabelaların indirilerek yerlerine yalnızca Arapça tabelaların asılması ve bazı kent adlarının Arapça karşılıklarıyla değiştirilmesine yönelik girişimler, entegrasyon sürecinde tartışmalara yol açıyor.

Şam yönetiminin kullandığı Arapça karşılıklardan bazıları: Kobanî yerine “Ayn el-Arab”, Dêrik yerine “El-Malikiye”, Til Koçer yerin “El-Yarubiye”, Girkê Legê yerine “El-Mabede”, Tirbespî yerine “El-Kahtaniye” ve Şiyê yerine “Şeyh el-Hadid”.

Son olarak Kobanî adının resmî belgelerde “Ayn el-Arab” olarak yazılması dün (9 Temmuz) kentte protesto edildi. “Kobanî adını koruma kampanyası” kapsamında aktivistlerin, gazetecilerin ve aydınların katılımıyla düzenlenen kitlesel yürüyüşte, “Kobanî, silinemez bir kimlik ve resmî belgelerde tanınmayı hak eden bir isimdir” mesajı öne çıktı.

Entegrasyon sürecinde Kobanî krizi: "Halkın onuru pazarlık konusu yapılamaz"

Kobanî Belediye Başkanı Elmaz Romî, kent halkının tepkilerini, Şam yönetimiyle yürütülen görüşmeleri ve Kobanî adının korunmasına yönelik taleplerini bianet’e değerlendirdi.

“Kobanî halkı hiçbir zaman ‘Ayn el-Arab’ demeyecek”

Romî, Suriye hükümetiyle yaptıkları görüşmelerde bu konunun ele alındığını, özellikle Kobanî isminin değiştirilmemesini talep ettiklerini ve Entegrasyon Komitesi'nin de Kobanî isminin korunması konusunu hem resmi hem de genel görüşmelerde gündeme getirdiğini söyledi.

Kobanî’de yaşayan halkın tamamı, dostlarımız ve tanıdıklarımız kentin adının Kobanî olarak kalmasını istiyor. Onların kullandığı ‘Ayn el-Arab’ ismini kimse istemiyor. Biz de bunun için mücadele ediyoruz. Halkımızın tamamı bu konuda emek veriyor. Kobanî’nin kimliğinin ve halkın bu talebinin korunması, kentin adının olduğu gibi kalması konusunda ısrarcıyız. Kobanî ismine ilişkin yaşanan çelişkiler büyük bir sorundur. Çünkü Kobanî halkı hiçbir zaman ‘Ayn el-Arab’ demeyecek ve bu ismin Arapça yazılmasını kabul etmeyecek. Halk, Kobanî isminin resmileşmesi ve kabul edilmesi için bir süredir ayakta ve bu talebini dile getiriyor. Ben de Kobanî Belediyesi’nin kadın yöneticisi olarak aynı şeyi istiyorum.

Fotoğraf: ANHA

“Büyük bir direnişin ve onurun sembolü”

Romî, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kobanî’nin kendine özgü özellikleri var. Kobanî’de büyük bir direniş ve savaş yaşandı. Bu nedenle ‘Kobanî’ ismi Kürt halkı ve dünya halkları için kutsaldır. Kobanî, yalnızca Kürt halkı için değil, bütün dünya için büyük bir direnişin ve onurun sembolü haline gelmiştir. IŞİD Kobanî’de yenilgiye uğratıldı. IŞİD’e karşı yürütülen mücadele yalnızca bölgeyi korumakla kalmadı, aynı zamanda bütün insanlığı tehdit eden büyük bir tehlikenin bertaraf edilmesini sağladı. Bu nedenle Kürtlerin dostları ve dünyanın dört bir yanından insanlar, 1 Kasım Dünya Kobanî Günü’nde dayanışma gösteriyor.

KOBANÎ BELEDİYE BAŞKANI ELMAZ ROMÎ BİANET'E KONUŞTU “Kobanî’nin ismi ve özgünlüğü korunacak”

Elmaz Romî kimdir? Kobanî’nin Helınce köyünde doğan Elmaz Romî, Halep’te bir üniversitenin spor bölümünden mezun oldu. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin ilanından önce çeşitli kurumlarda çalışmaya başlayan Romî, Öğretmenler Birliği’nde görev aldı ve bir süre öğretmenlik yaptı. Özerk Yönetim’in ilan edilmesinin ardından gençlik ve spor çalışmalarında sorumluluk üstlendi. Kobanî Savaşı’nın ardından, 2015’te Gençlik Spor Kulübü’nün sorumluluğuna getirildi ve bu görevi yaklaşık üç yıl yürüttü. Daha sonra kadın yönetiminde görev aldı; Kongra Star bünyesinde yaklaşık iki buçuk yıl kadın çalışmaları yürüttü. Demokratik Birlik Partisi’nde (PYD) halkla ilişkiler alanında çalışan Romî, iki yılı aşkın süre ekoloji çalışmalarında da görev aldı. Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) önerisiyle Nisan 2026’da Kobanî Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

(NÖ)