TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.04.2026 16:09 6 Nîsan 2026 16:09
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.04.2026 16:15 6 Nîsan 2026 16:15
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Elmaz Romî bû Seroka Şaredariya Kobaniyê

Elmaz Romî weke Şaredara Kobanê hate tayînkirin. Her weha li Qamişlo, Çilaxa, Hesekê û Dêrikê serlêdanên ji bo tomarkirina wergirtina hemwelatînbûnê, dest pê kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Dîmenê mezin bike
Hikûmeta demkî ya Sûriyeyê, Elmaz Romî weke Şaredara Kobanê tayîn kir. Elmaz Romî, beriya niha karên Hevserokatiya Daîreya Ekolojiyê ya Rêveberiya Xweser û Serokatiya Koordînasyona Jinan a Herêma Firatê kiribû.

Li gorî nûçeya Ajansa Hawarê, li bajarên Qamişlo, Çilaxa, Hesekê û Dêrikê navendên qeydkirina daxwaznameyên wergirtina hemwelatîbûnê ji bo şêniyên Cizîrê yên di dema rejîma berê de ji hemwelatîbûnê hatibûn bêparkirin, hatin vekirin. Pêvajoya qeydkirinê dê heta 6 meha Gulanê berdewam bike.

Li gorî Wezareta Navxweyî a Hikûmeta Demkî, dê di qonaxa yekem de daxwazname werin wergirtin û belge werin lênerîn, ji bo amadekariya temamkirina pêvajoya dayîna hemwelatîbûnê.

Li Qamişlo, daxwazname li Stadyuma Şehîdên 12ê Adarê û li Çilaxa jî li Ofîsa Tomarkirina Sivîl a bajêr têne wergirtin. Serokê Komîteya Navenda Çilaxa, Celal El Ehmed, diyar kir ku navend dê mehek tevahî bixebite û her roj ji saet 09.00ê sibê heta 15.00ê piştî nîvro daxwaznameyan werbigire.

Endamê tîma hiqûqî ya Heyva Sor a Erebî ya Sûriyeyê, parêzer Omar Daman diyar kir ku daxwazname li ser du beşan têne qeydkirin û ev agahî dan: “Daxwaznameyên takekesî ji bo kesên ku hîn hemwelatîbûn negirtine û daxwaznameyên malbatî ji bo endamên malbatê yên neqeydkirî, çi li hundirê Sûriyeyê bin çi li derveyî welêt bin.”

Endamê Komîteya Rêveberiya Xweser ê ji bo wergirtina daxwaznameyan hatiye erkdarkirin Yûnis Hacî anî ziman ku komîte li ser temamkirina formên daxwaznameyên hemwelatîbûnê dixebite da ku pêvajoyek bêkêmasî û rêkûpêk pêk bîne.

Wezareta Navxweyî a Hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê di destpêka Nîsanê de ragihand ku wan dest bi qebûlkirina daxwaznmeyên ji bo hemwelatîbûna Sûriyeyê kiriye. Ev yek di 6ê Nîsanê de, wekî beşek ji qonaxa yekem a bicîhanîna fermanê dest pê kir.




Cihê Nûçeyê
Stenbol
Kobanê şaredarî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê