Elmaz Romî, Kobanî Belediye Başkanlığı görevine atandı

Suriye geçici hükümetinin Kobanî’ye bağlı Çelebiye ilçesine belediye başkanı ataması, bölge halkı ve yerel yönetimlerin sert tepkisine neden olmuştu. Yapılan açıklamalarda, söz konusu atamanın halk iradesini yok saydığı vurgulanırken, kararın 29 Ocak mutabakatına da aykırı olduğu belirtilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından bölgede protestolar düzenlenmişti.

Tepkiler sonrası Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye geçici hükümeti arasında yoğun temas trafiği başladı. Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, yerel yönetimlerin yetki alanları ile atama süreçleri yeniden masaya yatırıldı.

Kadın belediye başkanı göreve getirildi

Yapılan istişareler sonucunda Kobanî Belediyesi Başkanlığı görevine Elmaz Romî’nin atanması kararlaştırıldı. Daha önce Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Ekoloji Komitesi Eş Başkanlığı görevini yürüten Romî’nin ataması resmiyet kazandı.

Sahadaki temaslar sürüyor

Öte yandan Kobanî’de yerel yönetim ile Şam yönetimi arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Dün, Halep Valiliği’ne bağlı bir heyet ile Özerk Yönetim yetkililerinin yeni bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği, ancak bunun sahaya etkisinin şimdilik sınırlı kaldığı ifade edildi.

Ne olmuştu? Kobanî Özerk Yönetimi, 2 Nisan’da kendi yönetim binası önünde yaptığı açıklamada, geçici hükümetin Çelebiye ilçesine belediye başkanı atamasına tepki göstermişti. Açıklamada, “Bölge halkının iradesinin tanınması gerekiyor” denilirken, bu adımın 29 Ocak anlaşmasına uygun olmadığı ve entegrasyon sürecini sekteye uğrattığı belirtilmişti. Aynı gün Çelebiye sakinleri de atama kararını belediye binası önünde protesto etmişti.

