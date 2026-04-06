DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 06.04.2026 15:33 6 Nisan 2026 15:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.04.2026 16:04 6 Nisan 2026 16:04
Okuma Okuma:  2 dakika

Elmaz Romî, Kobanî Belediye Başkanlığı görevine atandı

Kobanî’de halkın tepkisini çeken belediye başkanı ataması sonrası taraflar yeniden masaya oturdu. Görüşmeler sonucunda belediye başkanlığı görevine Elmaz Romî getirildi.

BİA Haber Merkezi

Suriye geçici hükümetinin Kobanî’ye bağlı Çelebiye ilçesine belediye başkanı ataması, bölge halkı ve yerel yönetimlerin sert tepkisine neden olmuştu. Yapılan açıklamalarda, söz konusu atamanın halk iradesini yok saydığı vurgulanırken, kararın 29 Ocak mutabakatına da aykırı olduğu belirtilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından bölgede protestolar düzenlenmişti.

Tepkiler sonrası Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye geçici hükümeti arasında yoğun temas trafiği başladı. Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, yerel yönetimlerin yetki alanları ile atama süreçleri yeniden masaya yatırıldı.

Ne olmuştu?

Kobanî Özerk Yönetimi, 2 Nisan’da kendi yönetim binası önünde yaptığı açıklamada, geçici hükümetin Çelebiye ilçesine belediye başkanı atamasına tepki göstermişti. Açıklamada, “Bölge halkının iradesinin tanınması gerekiyor” denilirken, bu adımın 29 Ocak anlaşmasına uygun olmadığı ve entegrasyon sürecini sekteye uğrattığı belirtilmişti.

Aynı gün Çelebiye sakinleri de atama kararını belediye binası önünde protesto etmişti.

(NÖ)

Rojava Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kobane
