Ekrem Îmamoglu ji CHPyê îstifa kir
Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê yê girtî Ekrem İmamoglu aşkere kir ku ji endamtiya 17 salan a CHPê îstifa kiriye.
Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (ÎBB) Ekrem Îmamoglu da zanîn ku ew derbasî Partiya NÛ bûye.
Daxuyaniya ku Îmamoglu li ser hesabê xwe yê Xê parve kiriye wiha ye:
"Welatiyên min ên qedirbilind, rêhevalên min ên hêja, ez ji endamtiya xwe ya Partiya Gel a Komarî ya 17 salan îstifa dikim. Ev biryar, encama wan nirxan e ku ez ji bo paşeroja welatê me pê bawer im û encama wê berpirsyariyê ye ku ez li hemberî miletê me hildigirim. Ez spasiya hemû rêhevalên xwe dikim ku me heta îro bi hev re ked daye û em mil bi mil meşiyane. Îro em ji bo ku paşeroja Tirkiyeyê ya bihêztir, demokratîktir û bi hêvîtir bi hev re ava bikin rêyeke NÛ vedikin. Ez we vedixwînim ku hûn bibin beşek ji vê meşê, em hêviyê bi hev re mezin bikin û paşerojê bi hev re ava bikin."
Berdevkê CHPê Muslim Sari jî diyar kir ku îstifa "ne cihê ecêbmayînê ye" û got, "îstifakirina wî di rastiyê de biryareke derengmayî ye".
(AEK/AY)