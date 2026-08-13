TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.08.2026 08:24 13 Tebax 2026 08:24
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.08.2026 08:34 13 Tebax 2026 08:34
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Ekrem Îmamoglu ji CHPyê îstifa kir

Şaredarê Stenbolê yê girtî Ekrem İmamoglu aşkere kir ku wî ji endamtiya 17 salan a CHPê îstifa kiriye. Berdevkê CHPê Muslim Sari jî diyar kir ku îstifa "ne cihê ecêbmayînê ye" û got, "îstifakirina wî di rastiyê de biryareke derengmayî ye".

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Ekrem Îmamoglu ji CHPyê îstifa kir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê yê girtî Ekrem İmamoglu aşkere kir ku ji endamtiya 17 salan a CHPê îstifa kiriye.

Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (ÎBB) Ekrem Îmamoglu da zanîn ku ew derbasî Partiya NÛ bûye.

Daxuyaniya ku Îmamoglu li ser hesabê xwe yê Xê parve kiriye wiha ye:

"Welatiyên min ên qedirbilind, rêhevalên min ên hêja, ez ji endamtiya xwe ya Partiya Gel a Komarî ya 17 salan îstifa dikim. Ev biryar, encama wan nirxan e ku ez ji bo paşeroja welatê me pê bawer im û encama wê berpirsyariyê ye ku ez li hemberî miletê me hildigirim. Ez spasiya hemû rêhevalên xwe dikim ku me heta îro bi hev re ked daye û em mil bi mil meşiyane. Îro em ji bo ku paşeroja Tirkiyeyê ya bihêztir, demokratîktir û bi hêvîtir bi hev re ava bikin rêyeke NÛ vedikin. Ez we vedixwînim ku hûn bibin beşek ji vê meşê, em hêviyê bi hev re mezin bikin û paşerojê bi hev re ava bikin."

Berdevkê CHPê Muslim Sari jî diyar kir ku îstifa "ne cihê ecêbmayînê ye" û got, "îstifakirina wî di rastiyê de biryareke derengmayî ye".

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Partiya NÛ Ekrem Îmamoglû CHP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê