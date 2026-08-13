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YT: Yayın Tarihi: 13.08.2026 02:03 13 Ağustos 2026 02:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.08.2026 02:15 13 Ağustos 2026 02:15
Okuma Okuma:  1 dakika

İmamoğlu CHP'den istifa etti; CHP, "Geç kaldı" dedi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise istifanın "şaşırtıcı olmadığını" belirterek "istifa etmesi aslında geç kalmış bir karardır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu CHP'den istifa etti; CHP, "Geç kaldı" dedi
Ekrem İmamoğlu/Fotoğraf: ZUMAPRESS, Tolga Ildun
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamasında İmamoğlu, kararının "ülkenin geleceğine dair inandığı değerlere ve millete karşı taşıdığı sorumluluğun sonucu" olduğunu belirtti.

İmamoğlu mesajında şöyle dedi:

"Bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz. Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum.". 

CHP: "Şaşırtıcı olmadı"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun istifasının "şaşırtıcı olmadığını" belirtti; "gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi aslında geç kalmış bir karardır" dedi.

İmamoğlu'nun CHP'nin desteğiyle ilçe belediye başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve cumhurbaşkanı adaylığına geldiğini belirten Sarı, "Bir siyasi partinin üyesiyken başka bir siyasi partinin genel başkanına 'Genel Başkanım' diye hitap etmesi, başka bir partinin kuruluş süreçlerinde yer alması kabul edilemez bir durumdur" ifadelerini kullandı.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul-Ankara
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP yeni parti
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