TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 08.07.2026 08:36 8 Tîrmeh 2026 08:36
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 08.07.2026 09:00 8 Tîrmeh 2026 09:00
Xwendin Xwendin:  2 xulek

DYAyê dîsa êrişî Îranê kir

Artêşa DYAyê ragihand ku piştî ku li Tengava Hurmuzê 3 keştiyên bazirganiyê hatin hedefgirtin, wan li dijî Îranê pêla nû ya êrîşan daye destpêkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
DYAyê dîsa êrişî Îranê kir
Bendergeh û îskeleya li ser Tengava Hurmuzê ya ku hêzên DYAyê lêdaye / Fotograf: The Sun

Artêşa Amerîkayê ragihand ku wekî bersiva êrişên dawî yên li ser keştiyên bazirganiyê yên ku êvara Sêşema 7ê Tîrmeha 2026an di Tengava Hurmizê re derbas dibin, wan zêdetirî 80 pêgehên leşkerî yên Îranê kirine armanc.

Fermandariya Navendî ya Hêzên DYAyê (CENTCOM) ragihand ku wan ev operasyon bi armanca "berdêla hedefgirtina keştiyên bazirganiyê" li dar xistiye. 

Di vê operasyonê de, li gorî bersivdayînê berê 8 qat zêdetir li hedefan dane. Di êrişê de pergalên parastina asmanî, torên kontrola fermandariyê û xalên radarên peravê yên Îranê hatine bombebarankirin.

Ev êrîş di heman roja ku DYAyê lîsansa firotina petrola Îranê betal kir de pêk hat. Piştî van geşedanan, bihayê petrolê ji sedî 5an zêdetir bilind bû. 

Ji ber vê yekê, danûstandinên DYA û Îranê yên ku di dawiya meha Hezîranê de dest pê kiribûn û bernameya aştiyê ya 60 rojî ketin bin metirsiyeke mezin. 

Îran: DYAyê peyman binpê kiriye

Tehranê him betalkirina lîsansê him jî êrîşên nû wekî binpêkirina peymana demkî pênase kir.

Li gorî nûçeya Reutersê, Wezîrê Derve yê Îranê Abbas Erakçî diyar kir ku li gorî memoranduma agirbesta demkî, heta ku “gef xwarin berdewam bikin” danûstandinên ji bo peymana dawî dest pê nakin. Alîkarê Wezîrê Derve yê Îranê Kazim Xerîbabadî jî destnîşan kir ku êrîşên DYAyê peyman binpê kiriye.

DYA: Îranê bi van êrişan agirbest binpê kiriye

Her weha Fermandariya Navendî ya Hêzên Amerîkayê (CENTCOM) li ser hesabê xwe yê Xê daxuyaniyek belav kir.

Di daxuyaniyê de hûrgiliyên wê “êrişa tolhildanê” hatin eşkerekirin ku doh bi hinceta êrişkirina ser 3 keştiyên bazirganiyê yên li Tengava Hurmizê, dest pê kiribû.

“Hêzên CENTCOMê di cih de bersiv da êrişên dawî yên Îranê yên li ser keştiyên bazirganiyê yên li Tengava Hurmizê.Hêzên CENTCOMê bi cebilxaneyên xwedî arasteyên hesas pêleke nû ya êrişan pêk anî û li Îranê zêdetirî 80 pêgeh kirin armanc.” 

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku Îranê bi wan êrişan agirbest bin pê kiriye û serbestiya hatin û çûna keştiyan qels kiriye.

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Şerê Îranê û Amerîkayê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê